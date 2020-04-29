【多圖】羅志祥約直播主被拒　馮子紜貼新相狂吸like

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）日前被前女友周揚青公開踢爆私生活混亂，不但同旗下女藝人﹑化妝師有不正當的男女關係，更指他喜愛多人運動，令他形象重挫被標籤為新一代「渣男」代表。而正因為如此引發多位女星出來指出小豬的劣行，其中一位就是身材傲人的直播主馮子紜（Teresa），隨即令她廣受關注。

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馮子紜曾被小豬約唱歌。（羅志祥微博圖片﹑teresa.0211@IG）

Teresa之所以受關注除了她公開指出小豬邀她唱歌時候，過程大膽、直接之外，最重要是她擁有天使面孔與魔鬼身材而受網友關注。近日，她就在社交網站Instagram上上貼一張性感照，穿著粉紅色低胸裝的她非常性感，而且頭戴兔耳朵造型顯得無辜可愛，手持長方形麵包棒條留言：「千萬不要惹一個肚子餓的女人，甚麼都能當武器。」原來當時這條麵包就是她的武器，這張照片在短短幾小時之內就已經獲得超過8000個like，非常厲害。

擁有超過30萬粉絲追蹤的她，除了是直播主之外，更是上遍各大綜藝節目的通告藝人，而且她還是綜藝節目《黑澀會美眉》的最初成員。最近推出寫真集的她不停四處宣傳，望大家支持她人生第一次推出的戀愛系寫真。