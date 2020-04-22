【多圖】國光女神黃書庭行街Look好熱情　網友狂讚：好犯規

眾所周知台灣綜藝節目《國光幫幫忙》出晒名多美女，其中一位在網絡上擁有超高人氣的模特兒，更因為擁有天使的臉孔與魔鬼身材，受邀上節目而打開知名度，令她一度成為不少人心中的女神代表，她就是有性感美艷之稱的黃書庭。

黃書庭身材出眾，在網絡上擁有高人氣。

擁有濃眉大眼﹑高挺鼻樑﹑皮膚白皙同身材出眾的黃書庭，身上所有特徵都顯示她是一位非常出眾的女生，加上她還有令人稱羨的「胸器」，令她好快地在網絡上打開知名度。現時instagram超過25萬人追蹤，人氣相當厲害，近日她只是同大家分享吃喝玩樂的日常，在instagram上上貼一張好普通的行街相，就獲得超過7000個like，吸睛力非常強勁，不過這一張普通行街相就一點兒都不普通，因為黃書庭身穿了一件極低胸的粉色系內搭衣，大曬好身材，另外還展示一雙修長美腿，擺出一副前凸後翹的Pose相當性感，還留言表示：「帶我帶我帶我出ㄑ（去）玩。」靚到獲網友直言人比花嬌。

黃書庭行街Look好出眾。

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