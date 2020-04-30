【星級日日瘦】周揚青肥妹仔變索爆網紅　靠一種食物減20kg

周揚青與羅志祥的分手新聞近日沸沸揚揚，過去她是一個其貌不揚的肥妹仔，如今逆襲成為國內無人不識的網紅，雖然臉上動過刀，她本人也大方承認了，但減肥卻是憑自己努力瘦下來的，成功減了20kg，為了變成更美的人，她自己也是下了一番苦工。

周揚青除了整容，同時減去20KG，成為內地高人氣網紅，非常勵志！（IG圖片／gracechowwwww）

相信大家都很好奇，她是如何瘦下來的呢？以下是她曾經分享過的減肥心得：

定立目標 增強推動力

周揚青曾說過一定要為自己立下減肥目標，她說：「減肥最好的方法就是遇上著急上火的事兒」，像是最近要出席活動、或者有件小一號的裙子要穿下，這些目標都是減肥動力的來源。

周揚青憑自身努力，減成女神身形，還經得起三面鏡的考驗。（IG圖片／gracechowwwww）

每次運動必定超過40分鐘

周揚青減肥期間除了節約飲食之外，也會做運動，而且每次運動都一定會超過40分鐘，確保脂肪可以在更高的燃脂率消耗掉。

除了飲食節制之外，周揚青也會做運動減肥。（IG圖片／gracechowwwww）

青瓜減肥餐單

周揚青之前曾公開過自己的減肥餐單，只需要3天，透過這個餐單減至體重新低，只有44.6kg，她身高165厘米，這個體重相當。當中包括一個地獄減肥餐單，以青瓜為主，輔以乳酪和雞蛋補充蛋白質：

DAY1

早餐：一條青瓜+一隻水煮雞蛋+一杯黑咖啡

午餐：一個番茄+一隻水煮雞蛋

晚餐：一杯乳酪+一條青瓜

DAY2

早餐：一條青瓜+一杯無糖咖啡

午餐：一隻水煮雞蛋+一個蘋果+一杯乳酪

晚餐：一杯蜂蜜水+一條青瓜+一杯乳酪

DAY3

早餐：一碗燕麥粥+一條青瓜

午餐：一條清蒸魚+大量水煮青菜晚餐：一杯乳酪+一條青瓜

周揚青憑這個餐單減至人生最低體重。（IG圖片／gracechowwwww）

這個餐單只需要吃3天，不過日常也可以養成吃青瓜的習慣。青瓜含水量高、熱量低，日本減肥名醫工藤孝文亦靠吃青瓜，成功由92kg減重至67kg，他指青瓜含有的磷脂酶能夠幫助分解體內脂肪，當中的膳食纖維有效抑制食慾，加上鉀可以利尿及去水腫。不過注意青瓜不能經過烹調，否則磷脂酶易被分解，減低功效。

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