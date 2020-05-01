【夫妻的世界．劇透】韓素希發現朴海俊重大秘密　金喜愛捲入命案

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》今晚（1日）將播出第11集，劇情愈來愈緊湊，觀眾都非常關心金喜愛能否報復朴海俊成功。而今集的預告中可見，有人從高山站墜樓死亡，金喜愛似乎被身邊的人造謠是殺人兇手。

上集講到朴海俊又突然到訪金喜愛家，見到前妻仍在看二人幸福的影片，他追問對方是否餘情未了。由於當時金喜愛正在穿着低胸睡衣，因此他也一度起了色心。除此之外，金喜愛副院長的職位始終被奪去，並由一直守護在她身邊的精神科醫生李茂生擔任，揭開他原來是內鬼一名！上集最後亦講到金喜愛安排一直暗中幫忙她的沈恩宇離開高山，可是這時暴力男友卻出現在車站中，其後就發生了命案。

金喜愛發現自己送給沈恩宇的頸巾，莫非她已遭不測？（黃Viu煲劇平台截圖）

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雖然上集沒有公開死者的身份，但金喜愛在命案現場見到自己送給沈恩宇的頸巾，所以劇迷猜測沈恩宇或已遭不測。可疑命案中死者是金喜愛認識的人的消息傳到大家耳中後，周遭對她不利的人開始謠傳金喜愛就是殺人兇手。而預告中亦見到，韓素希似乎發現了朴海俊不可告人的秘密，以及朴海俊最後被警方帶到警局協助調查，莫非命案與朴海俊有關？想知道朴海俊會否面對重大巨變，劇迷必定要緊貼今晚《黃Viu煲劇平台》的播出。

韓素希似乎發現了朴海俊不可告人的秘密。（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃回顧上集金喜愛、朴海俊對質場面：