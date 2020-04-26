【夫妻的世界】19禁尺度超激肉博戲再現　收視破《天空城堡》記錄

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》近期贏盡人氣贏盡口碑，收視率更是屢破紀錄。昨晚（25日）播出的第十集重返19禁尺度，更錄得全國22.913%的收視，雖然只差0.866%就追上《天空城堡》（Sky Castle）去年所創造的JTBC全台最高收視電視劇收視紀錄，不過在首爾首都圈的收視率更高達25.878，比《天空城堡》的最高首都圈收視還要高出1.256%，成為韓國歷史上收費台收視最高的電視劇。

金喜愛在家穿着低胸睡袍，前夫朴海俊卻突然造訪。（《夫妻的世界》影片截圖）

金喜愛馬上遮住胸前。（《夫妻的世界》影片截圖）

《夫妻的世界》自首播起已因為上演激烈床戲而備受注目，來到第十集劇情亦變得愈來愈緊湊，金喜愛能否成功報復前夫朴海俊掀起全劇高潮。上集講到，朴海俊突然造訪金喜愛家，發現對方仍然重溫兩人當年影婚紗相的片段，並激動追問她是否對自己餘情未了，更上前扯開金喜愛的低胸睡袍：「你不會還在等我回心轉意吧？我看到你就無法克制地生氣，恨到你死！對這樣的我你還在想像什麼？所以拜託你，請消失於我眼前，只要沒有你，我就能活下去，只要沒有你，我的人生就是完美的！」

朴海俊上前扯開金喜愛的低胸睡袍。（《夫妻的世界》影片截圖）

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金喜愛在第四集為了報復朴海俊而與人夫金永敏上床，朴海俊亦不是省油的燈，為了報復兩人，將金永敏的偷食照傳給他的老婆朴善英，最終令兩人離婚收場。而一直陪在金喜愛身邊的精神科醫生李茂生原來是「小三」韓素希的父親李璟榮安排監視金喜愛的人。下集預告講到高山市站有人被推落樓墮樓身亡，極大可能就是金喜愛幫助脫離暴力男友魔爪的沈恩宇。

下集預告講到高山市站有人被推落樓墮樓身亡，極大可能就是金喜愛幫助脫離暴力男友魔爪的沈恩宇。（《夫妻的世界》影片截圖）

精神科醫生李茂生原來是「小三」韓素希的父親李璟榮安排監視金喜愛的人。（《夫妻的世界》影片截圖）

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