【星級日日FIT】黃愷怡周佩婷孖住做運動　一個星期練出纖腰

新冠肺炎（Covid-19）依然肆虐，大家除了減少外出，也要保持身體健康，強健體魄，才能夠百毒不侵！雖然政府因應疫情強制關閉全港健身室，不過也無阻大家在家中做運動， 無綫（TVB）節目主持黃愷怡（Jasmin）和周佩婷（Angel）更孖住一齊拍片，教大家做運動。

Jasmin和Angel約埋一齊做運動，兩人都Fit了很多！（受訪者提供）

Jasmin今日在IG曬出在沙灘影的泳衣照，雖然只是背面，但睇得出身形比結婚時更fit，線條更加結實，做了人妻之後都沒有鬆懈！原來Jasmin同Angel見疫情持續，大家都減少外出，所以決心實行計劃已久的BFF workout，二人跟隨星級健身教練Loretta學習專業運動動作，才拍片教學，相當有誠意。只是短短一個星期，雖然磅數沒有落太多，但二人的身形都Fit咗好多，更減出纖腰，Jasmin目前23寸腰，而Angel也減至24.5寸，她說去年穿起來比較緊的短裙，如今穿上鬆身了許多！

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一起來看看她們的運動習慣：

運動方面，每日會做15分鐘有氧運動（Cardio），例如高抬腿（high knees）、 開合跳 (Jumping jack)、木乃伊跳(Mummy Kick)、蹲腿跳(Jack Squat)、弓步蹲（Lunges） 等等，每組做45秒之後休息30秒；然後做10分鐘sit up plank 鍛練腹肌；完成以上動作之後，做瑜伽拉筋動作。

Jasmin 完全不戒口 寧願多做運動

雖然Jasmin同Angel都瘦了不少，但原來二人的飲食習慣都非常不同，Jasmin完全沒有戒口，她更說：「我好鍾意食嘢，同埋會食極度邪惡的食物，例如漢堡包、薯條，仲有甜品，但有做多咗運動，心肺功能都好咗。」Jasmin認為在疫情之下，心情已經容易低落，所以想吃得開懷一點，寧願做多些運動彌補。

Jasmin在IG曬出最新泳衣照，身形非常fit！（IG圖片／jasmin_why）

雖然沒有節制飲食，但透過運動，Jasmin練出23寸腰。（受訪者提供）

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Angel 飲食自律 戒掉澱粉

而Angel除了日常運動之外，飲食非常自律，晚上吃不加油的蔬菜湯，材料包括蘿蔔、番茄、西芹、栗子等，平日三餐盡量吃白肉及戒澱粉，有時中午最多吃兩啖加了藜麥的飯。

Angel除了運動之外，飲食方面也相當節制，減出一條纖腰。（受訪者提供）