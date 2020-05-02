機智醫生生活┃鄭敬淏秘戀曹政奭細妹　正牌女友秀英反成最大贏家

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，市民均避免外出減低被傳染風險的同時，掀起了一股韓劇潮，曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都、金大明主演的《機智醫生生活》（슬기로운 의사생활）以貼地窩心故事略勝一籌，當中最為觀眾所津津樂道的就不得不提金雋婠（鄭敬淏飾）與李翊純（郭善英飾）這對秘密戀愛中的情侶，從告白開始就令人心動不已，雋婠藉着拿朱古力牽起了翊純的手，看似不經意地告白：「我有說過我喜歡你嗎？跟Oppa戀愛吧！」讓這段劇情隨即登上Naver熱門影片第一位；接下來二人頻頻放閃，令觀眾不禁羨慕起鄭敬淏現實中拍拖七年的女友，即少女時代的成員秀英！

點擊圖輯睇雋婠＆翊純令人心動的場面！

+ 16 + 15 + 14

劇中鄭敬淏秘戀曹政奭的妹妹，成人變愛進度就是快，最新播出的第八集上演「床戲」，鄭敬淏接起醫院打來的緊急電話時，女友正正睡在旁邊，在他快速穿上衣服準備出門之際，忽然掉頭回去給睡着的女朋友一個吻，李翊純幸福之情溢於言表，令觀眾看了很是羨慕之餘，又希望編劇寫更多二人甜蜜戀愛的片段，更連鄭敬淏的正牌女友「少女時代秀英」及「鄭敬淏 秀英」也齊齊登上熱搜榜，皆因二人私下相處同樣令人心動。

點擊鄭敬淏＆秀英細水長流的愛情～

+ 5 + 4 + 3

鄭敬淏與秀英在2013年開始拍拖，2014年被Dispatch拍到約會的照片後大方認愛，雖然低調，但至今仍然愛得甜蜜！鄭敬淏出名十分疼愛女友，在拍拖千日時更為秀英送上1000朵玫瑰；連秀英親姊也認證：「能配合秀英的男人只有鄭敬淏Oppa！」早在今年三月，Dispatch又拍到二人約會結束後鄭敬淏送秀英回家的照片，雖然已經拍拖七年，但二人仍然難離難捨，除了隔空飛吻、比心，鄭敬淏最後還是忍不住再奔向秀英並抱住她，這一系列的照片顯示二人愛得纏綿，引來一眾網民催婚，又稱秀英才是最大的贏家！