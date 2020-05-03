周揚青家底超厚但自己地位貓狗不如？　自爆向老豆求救竟要……

周揚青徹底斷開羅志祥（小豬），分手信延燒數日，重擊小豬事業以外，讓周揚青的身世再度成為熱搜話題。傳言她的爸爸是商業老總、擁有軍方背景，後有一說是曾擔任中國工商銀行副行長，而母親娘家為北京富豪之一，親戚全是當地權貴，據悉數百億的資產已達到足夠動搖國本的程度。

周揚青不時會透過微博小號分享和爸媽的生活點滴，日前她發文說北京氣溫飆到35度，待在家裡幾乎快昏過去，向媽媽要求打開家裡的中央空調，未料媽媽理都不理，回嗆說：「才給妳關了地暖，今天給妳開空調？」

不久後她看見趴在地上的愛貓豆豆，靈機一動抱著豆豆找老爸「求救」，對著爸爸撒嬌說：「天氣太熱了，你看豆豆的鼻子都是熱的，牠快中暑了。」

這招意外奏效，才過不到5分鐘，家中的中央空調已經全部打開，讓她自嘲在家中的地位連貓都不如，每天都在討好豆豆，另回應粉絲說：「如果是我說熱，爸媽會說心靜自然涼。」

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