台女模懷孕上圍激增！IG大曬內衣性感照　網民錯重點：好像林心如

台灣名模趙孟姿與許孟哲低調交往1年半，終於在2019年底登記結婚，老公日前更興奮宣布她懷孕的喜訊，獲得大批粉絲的祝福，她2日在社群網站PO出火辣孕肚照，不只好友李懿狂讚「怎麼這麼美啦」，還有不少女網友羨慕地說：「胸部變好大哦！」

趙孟姿懷孕上圍激增IG曬巨肚 網民重點卻是臉：好像林心如（點圖放大▼▼▼）

此外，趙孟姿透露自從懷上女兒後：「生活進入一段很糾結的時期，我必須放棄一些習慣和喜好。」她開始花時間去了解過去常塗抹在臉上、身體的保養品成分，以確保不會傷害到胎兒：「想為肚子裡的小生命避免一切可能的威脅，但在這樣的堅持下，我更堅持要當一個美麗的準媽媽，保養絕不鬆懈！！」

有網民認為趙孟姿外貌激似林心如。（IG@chaochao1011）

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事實上，許孟哲與趙孟姿結婚後便沒有避孕，直到老婆發現月事沒來、一驗孕才發現「中了」，他當下相當感動，但下一秒又有點緊張：「怕遺傳到我的下盤穩重。」此外，由於妻子的預產期約在7、8月，婚宴的舉辦時間要看老婆恢復狀況評估。

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