【多圖】48歲黎姿逆齡靚樣「十年如一日」　激罕騷纖腰獲粉絲激讚

現年48歲的黎姿（Gigi、現名馬黎珈而）自出道以來已出名氣質清純﹑五官標緻，雖然她已經退出娛樂圈多年，但她的IG依然有不少人留意。日前，她在IG貼了幾張出海玩的照片，大騷纖腰。

Gigi大騷纖腰。（Instagram@gigilai_official）

Gigi穿了一件白色Tee和運動褲，她把T-shirt摺起，騷小蠻腰。而且，皮膚白皙的她，一點也不像48歲，保養得超好，仲勁有少女感覺。她留言寫道︰「精神放鬆的時候，會發現許多平時不曾注意的小細節，是那麼令人感動，就好像獨自身處藍天白雲的幽靜中。透過這樣，自己又重新找回了自信和生活動力。不時地自娛自樂一下，享受一下那份屬於自己的輕鬆愜意。」又標記了「#自娛自樂 #大海 #曬完又要美白」等，網民紛紛讚好，連李司棋都畀Like，粉絲留言︰「還是一樣，心中永遠的女神」、「好美，身材很棒」、「為什麼都不會老」等，大讚她如以前一樣漂亮。

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