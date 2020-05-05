【金宵大廈】第二輯八月開拍　原班人馬只欠李施嬅未簽約

去年由陳山聰和李施嬅（Selena）主演的無綫穿越奇幻集《金宵大廈》叫好又叫座，更被封為「年度神劇」，之前一直有傳會由原班人馬開拍第二輯，這個消息足以令劇迷非常期待，現在終於有消息指即將開拍！

去年播出的《金宵大廈》被網民封為年度神劇，除了單元故事精彩之外，亦因為劇中鋪排的伏線相當吸引，Alex（李施嬅飾）與阿蕭（陳山聰飾）前世今生的謎團引人入勝！（電視截圖）

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有關開拍第二輯一事，《香港01》記者向《金宵大廈》監製葉鎮輝查詢，他指︰「暫定8月中（開拍）。」男主角山聰回覆︰「暫時未收到正式通知，所以要等公司通合，有消息再造俾大家知。（確定會開第二輯？）我都等緊。」女主角Selena說也指她未知，表示︰「I haven’t signed anything yet.（我未簽任何合約。）」在上輯演出怪獸家長周小惠演技獲激讚的高海寧（高Ling）就笑指︰「我唔清楚tim（𠻹）！淨係知黎（嚟）緊開七公主！不嬲都係你地（哋）收風快過我！」飾演關鍵人物林老師的劉江說︰「唔知喎！我唔喺TVB，點會收到風。」至於編審羅佩清就回覆︰「李施嬅，陳山聰將會演全新角色，第一集佢兩個角色都好難再發展落去。」相信劇集會以一個新故事的形式出現。

去年Selena憑Alex一角得到《萬千星輝頒獎典禮2019》的「最受歡迎電視女角色」，不過就失落「最佳劇集」一獎。（資料圖片）

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《金宵大廈》以阿蕭（陳山聰飾）和Alex（李施嬅飾）的愛情故事為主線，穿插不同單元故事，既是凄美的愛情故事，又帶着離奇詭異的氣氛，吸引一班劇迷追看之餘，也令Selena憑此劇得到《萬千星輝頒獎典禮2019》的「最受歡迎電視女角色」。自開拍第二輯的消息傳出後，不少人都猜劇集會否能由原班人馬開拍，事關Selena剛於去年跟TVB完約，如今Selena回覆指還未簽約，會否有暗湧呢？

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