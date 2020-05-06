【歎息橋】楊偲泳恨與衛詩雅演情侶　唔叫張振朗捧場：唔使我講啦

ViuTV全新愛情懸疑劇《歎息橋》將在下周一（11日）晚上9時半在播出，衛詩雅（Michelle）與楊偲泳（Renci）飾演同一角色何樂兒（Joyce）；Michelle昨日（5/5）出席記者會時坦言《歎息橋》裏的角色與過去的自己跟有一點相似：「我會為咗安全感而選擇一個男仔，拍完套劇就提自己千祈唔好咁樣揀，因為結局唔係咁美好，我希望唔好似個角色！」Renci就認為在冒險精神方面與角色挺像：「細個就落街周圍玩；喺爸爸（艾威飾）唔舒服嘅時候嗰種逞強都幾似。」

衛詩雅與楊偲泳在《歎息橋》飾演同一角色何樂兒。（陳順禎攝）

Michelle又大讚飾演她年輕版的Renci：「因為佢哋演嘅時候我係唔喺到，直至我睇套戲嗰陣，佢講嘢嘅語氣同節奏都捕捉得好似，好犀利！可能係我哋拍先，佢哋有睇到就去模仿，然後再加啲自己！」Renci就說是因為有偷偷去拍攝現場探班，由於角色比較女性化，聲線比較嬌柔，她就跟導演商討，特意下苦功以一把「港女聲」來演，令兩位導演也感到厭倦：「唔好再用呢把聲同我講嘢！」

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Michelle與Renci均在《歎息橋》中留下遺憾，就是與對方沒有同場對手戲，若然以後有機會合作，Renci就說想與Michelle演情侶，Michelle感到新奇地說：「女女我都冇試過，可以試下！」Renci續言：「可以一齊玩嘅話，咩角色都好！」至於Renci會否叫男朋友張振朗捧場，她就笑言：「身邊朋友都會支持嘅，唔使我講啦！」她又坦言自己也有看男朋友的新作：「大家都會互相分享拍攝經過，交流演戲嘅心得，始終大家都係演員。」