【歎息橋】伍詠薇與潘燦良岑珈其對戲感舒服：我好怕蠢嘅演員！

ViuTV全新愛情懸疑劇《歎息橋》將在下周一（11日）晚上九時半在播出，伍詠薇在當中飾演一名精算師，談到接拍原因，伍姑娘就說這是她拍過數一數二喜歡的時裝劇，除了很喜歡這部劇的劇本、大部分的班底都未合作過：「佢哋畀咗個好有難度嘅角色我，要揣摩都市病嘅演法，我唔想拍到好似一般電視台睇到有啲浮誇嗰啲，其實有好多人好靜態；我同導演傾咗好多次偈點處理角色，參考咗一啲西片嘅感覺，其實好賞心樂事。」伍姑娘談到很多時候無論拍電影或電視劇都未必可以這樣和不同部門溝通、合作：「我幾鍾意㗎！咁樣會仔細啲！」

伍詠薇除了與「兒子」岑珈其有很多對手戲，她認為其他新生代演員的功力也不容小覷！（陳順禎攝）

由於伍詠薇與監製林保怡的交情匪淺，伍姑娘一直以為是由林保怡提出合作，後來才得知是由導演肥波和二五提議，讓觀眾打破對她的箇有印象：「自己入咗行咁多年，仲有人去敢試我，就要我扔走伍詠薇嘅嘢，我好感恩！」伍詠薇在《歎息橋》中與劇帝潘燦良飾演一對夫妻，她就說有一定的壓力：「我識佢嘅另一半（指蘇玉華），都知佢喺舞台劇界好犀利，雖然對嘅戲份唔多，但大家有資歷、一埋位一對戲就嚟料，好多時都係一Take過！」伍詠薇又大讚飾演自己兒子的岑珈其很有天份：「今次好舒服對到啲聰明又有水準嘅演員！其實我好怕蠢嘅同事、演員，雖然我都唔係好叻，但都唔蠢！」