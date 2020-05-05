《歎息橋》對戰《降魔的2.0》冇壓力　周家怡：要畀觀眾有得揀

ViuTV全新愛情懸疑劇《歎息橋》將在下周一（11日）晚上九時半在播出，這是周家怡繼2016年的《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》後再度與林保怡（Bowie）合作：「 佢做監製就場場都喺度，其實係好事，始終佢係非常有經驗嘅演員，就會同我哋分享。（大壓力咗？）唔會！我哋成個團隊台前幕後都好融洽，開工（疫症）前Bowie已經搞咗邊爐聚大家一齊玩，所以埋位之前大家已經熟咗。」

周家怡大讚自己的年輕版演員談善言是個很好的演員，皆因她完全融入角色，她的演出亦讓觀眾很入心，其中一場在茶餐廳，阿談打電話給陳健朗的戲，令周家怡大為感動。（陳順禎攝）

無綫現時亦正在播放重磅劇《降魔的2.0》，周家怡就笑說沒有壓力：「唔會吖，都唔同時段，睇完8:30咪睇9:30，咪成個電視業都興旺，希望大家都嘗試多啲新嘢、唔同種類嘅嘢，令觀眾有得揀，唔好畀觀眾覺得睇嚟睇去都係嗰啲嘢。」周家怡又認為《歎息橋》的題材較新穎，故事發展也較燒腦，但始終要有新嘗試：「但冇人踏出呢一步，就永遠都冇（新作品），咁香港嘅戲就永遠都只得經典，但嗰啲經典就已經好經典，冇理由成日都拎經典嚟睇㗎？」周家怡又說自己也會看《降魔的2.0》，作為演員應該什麼作品都看：「同埋有啲唔公平嘅係，有好多幕後好努力、有啲訊息想帶出，唔可以因為個台就唔睇。」