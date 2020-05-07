5月Netflix 10部最新上架影劇！奉俊昊《末世列車》劇集版至期待

相信大家在 4 月應該除了吃了不少零食，也追了不少電視劇吧！5 月持續防疫在家的日子，我們再接再厲，更多相當讓人期待的 Netflix 劇情影集、紀錄片，甚至是爆笑喜劇都即將上架。當然，也不能忘記一些超經典的電影，就等著 5 月一起來回顧！ 文：Daniel Hsu, Kai Li（GQ Taiwan）

1. 《教父三部曲》（The Godfather）1/5上架

大家心目中，經典中的經典莫過於 1972 年的《教父》三部曲了。由法蘭西斯柯哥普拉（Francis Ford Coppola ）執導，故事講述從西西里來到美國的柯里昂（Corleone）黑手黨家族，因為「教父」維托（Vito Corleone）拒絕與毒販合作而引來一連串江湖恩怨與風波。《教父》當年上映，不僅立刻掀起了幫派電影的風潮，更在第45屆奧斯卡搜刮眾多大獎，而續集好看程度也被視為「影史最成功的續集電影」！

（《教父三部曲》劇照）

2. 《少年 PI 的奇幻漂流》（Life of Pi）1/5上架

2012 年由李安執導的《少年PI的奇幻漂流》，在各個電影獎節獲獎無數，更被《時代周刊》列為年度十佳電影之一。電影故事敘述一位印度少年PI，遭遇船難，同時信仰三種宗教的他，被神棄之不顧，只留下他和吃人的孟加拉虎在海上漂流227天，他必須面對困境重獲新生。

讓人痛心的是，電影中飾演成年 Pi 的波里活（Bollywood）男演員伊凡卡漢（Irrfan Khan），長年與癌症病魔奮鬥，於日前不幸逝世。在印度波里活佔有一席之地的他，在 《少年PI的奇幻漂流》中的身影將會永遠被影迷緬懷。

（《少年 PI 的奇幻漂流》電影劇照）

3. 《絕夜逢生》（Into the Night）1/5上架

Netflix原創比利時劇集《絕夜逢生》亦在5月上架，故事講述一起神秘宇宙事件，令所有人在陽光照射下死亡，而一班從布魯塞爾起飛的航班卻幸運躲過災難。當航班打算向西飛行避開陽光之際，留在絕對的黑夜中保命的乘客，開始不擇手段求生。如果你喜歡之前Netflix電影《蒙上你的眼》（Bird Box）緊張刺激的超自然劇情，那麼就要鎖定《絕夜逢生》！

（《絕夜逢生》電影劇照）

除經典電影，《末日列車》、《太空部隊》、《傳媒公審》…Netflix最新上架影視作品不乏精彩原創劇集與發人深省的紀錄片，按圖即睇：

+ 17 + 16 + 15

延伸閱讀：

【GQ 片單推薦】4 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！

【GQ 片單推薦】3 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ 片單推薦】5 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！】