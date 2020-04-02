【新冠肺炎】疫情下餓波點搞？Netflix 8部體育競技紀錄片頂住先

由於新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）疫情的影響，全球各大體育賽事幾乎都停止了舉行了，這使得連電視體育台都沒有賽事可播，反而播起了動漫《灌籃高手》……當然看一些跟體育有關的動漫、影集、劇集、電影確實是一個紓解的方式，但是畢竟那些都還是有「劇情」的（而且有時候為了劇情需要，很多比賽的畫面不禁還是會讓人覺得太過浮誇……）所以為了更能滿足那種「真的在看比賽」的感覺，或許看真實的體育紀錄片是更好的選擇！所以一下就先簡單推薦 8 部 Netflix 熱門的體育紀錄片，好紓解沒有比賽看的殘念… 文：Daniel Hsu（ GQ Taiwan）

新冠肺炎疫情嚴峻，不少足球、NBA體壇明星紛紛中招，按圖睇確診運動員圖輯：

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1. 《艾佛森》（Iverson）

這部忠實呈現的紀錄片，記錄著 NBA 明星艾倫艾佛遜（Allen Iverson）過去坎坷的生活及飛黃騰達的職業生涯，以及他在籃球界所留下不可磨滅的重要地位。

艾佛遜（Iverson）（艾佛遜劇照）

2. 《「笨馬 」在皇馬的日子》（Le K Benzema）

備受爭議的球星卡廉賓施馬（Karim Benzema）暢談他的足球生涯，回應一個害他無法為法國代表隊效力的指控。

（《「笨馬 」在皇馬的日子》劇照）

3. 《基沙文：傳奇誕生之路》（Antoine Griezmann: The Making of a Legend）

法國職業足球員安東尼基沙文（Antoine Griezmann），在 2009 年的首個賽季完成首秀和贏得該賽季西乙冠軍。在皇家社會的5個賽季內，他的正式上場次數為201場並攻入50球。2014年，他以3,000萬歐元加盟馬德里體育會，目前而他在西甲已經射入超過75個入球。而這部紀錄片描述憑藉熱忱和毅力，安東尼基沙文克服身材矮小的劣勢，成為世界頂尖的足球好手和世界盃的冠軍。

（《基沙文：傳奇誕生之路》劇照）

4. 齊築巴塞夢（Barça Dreams）

探究名列全球最受歡迎且大獲成功的足球隊：巴塞隆拿足球俱樂部的歷史及哲學。

（《 齊築巴塞夢》劇照）

5. Conor McGregor：惡名昭彰（Conor McGregor: Notorious）

從勉力維持生計到擁有奢華超跑與皮草，這位愛爾蘭綜合格鬥冠軍毫無保留地分享自己力求上進時，經歷的高低起伏。

（《Conor McGregor：惡名昭彰》劇照）

6. 輸家輸得起（Losers）

一共分成 8 個獨立篇章，講述溜冰、拳擊、足球、冰壺、馬拉松、狗拉雪橇、街頭籃球與哥爾夫球等不同領域的運動員，他們在面對失敗後重新站起來的紀錄片。

（《輸家輸得起》劇照）

7. 王者之征途（Becoming Champions）

一共9集的紀錄片，分別講述了烏拉圭、意大利、德國、巴西、英格蘭、阿根廷、法國、西班牙等曾勇奪世界盃冠軍的運動員和國家，背後的種種經歷。

（《王者之征途》劇照）

8. 後勁：美國職棒投手王建民（Late Life: The Chien-Ming Wang Story）

由加拿大台裔導演陳惟揚花費四年多時間，和王建民一起飛過美國21座城市，紀錄包含王建民在德州棒球農場苦練的艱辛、熱血重返大聯盟在皇家隊的時期，貼身採訪王建民的太太、小孩、經紀人，以及和王建民共事過的教練、經理，更包含和王建民熟識的台灣球員如：郭泓志、鄭錡鴻等。

（《後勁：美國職棒投手王建民》劇照）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：沒有比賽看怎麼辦？8 部 Netflix 體育紀錄片推薦！】