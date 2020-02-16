Netflix│抗爭精神源於李小龍？　踢爛「東亞病夫」具象徵意義

好奇功夫電影魅力何在，卻總是不得其門而入？意圖敘述這個在五十年間席捲世界的東方巨浪，《邵氏：拳腳王者》（Iron Fists and Kung Fu Kicks）於焉誕生。

Netflix紀錄片《邵氏：拳腳王者》是一部香港武打電影簡史。（《邵氏：拳腳王者》劇照）

如果你最近正好在Netflix上觀賞過一部入圍金球獎最佳音樂喜劇類電影的傳記作品《Dolemite is my name》，或許會印象深刻，裡頭提到，70年代的一個夜晚，有位叫作Rudy Ray Moore的黑人喜劇演員，他與幾位朋友在聚餐時聊到最近熱門的喜劇新片，他們都想放鬆笑笑，於是他們就在餐後一同去看Billy Wilder的喜劇作品《The Front Page》。但是，Rudy與他的朋友沒辦法被電影中的情節娛樂，周圍的觀眾都笑得很開心，他們卻搞不懂笑點在哪。走出戲院，Rudy動念要拍一部屬於他與朋友們的電影，這部電影裡要有他們的文化，不搞嚴肅情節、不忌諱黃色笑話，床戲與動作戲都要輕鬆好笑，而且，裡頭當然還要有許多精彩的功夫橋段。

《Dolemite is my name》是1970年代黑人剝削電影的時代記憶，當愛迪梅菲（Eddie Murphy）飾演的Rudy在電影裡頭比劃功夫與空手道，談論李小龍。他反映出的是一個深具文化影響的時代炸彈。為什麼一位在街頭打滾、對美國主流文化無感的黑人喜劇演員，反而會對遙遠東方的武術深感著迷？這正是Netflix另一部紀錄片《邵氏：拳腳王者》（Iron Fists and Kung Fu Kicks）的主題：70年代功夫熱潮，如何席捲西方世界，掀起反抗精神，也改變了我們現在的電影文化。

《Dolemite is my name》是1970年代黑人剝削電影的時代記憶。（《Dolemite is my name》劇照）

+ 6 + 5 + 4

《邵氏：拳腳王者》：一部香港武打電影簡史

大方向來說，《邵氏：拳腳王者》是一部有點流水帳的紀錄片。我相信這個評價不失公允，但如果你跟我一樣，也是武打電影的忠實影迷，那這個流水帳的空隙就足讓你回報以豐富熱情去將它填滿。這部作品由澳洲紀錄片導演Serge Ou執導，它是一篇香港武打電影簡史，從70年代、80年代，進而往當代荷李活敘述，最後談論香港如何讓「中國功夫」成為當代全球共通的視覺元素。

《邵氏：拳腳王者》是一部流水帳紀錄片，但武打電影的忠實影迷肯定滿意。（《邵氏拳腳王者》截圖）

電影訪談大量電影學者、從業人員，還有實際在產業前線揮灑汗水的武打明星。70年代的風雲人物是王羽、李小龍與劉家良；80年代，以成龍與洪金寶為首的「七小福」透過嘉禾影業開創功夫喜劇王朝；90年代，香港電影產量萎縮，香港影人走入荷李活，將港式武打精神（特技、搏命實拍）與視覺語言（穩定廣角、長鏡頭動作場景）帶入美國商業電影，最高潮來自袁和平的兩部代表作，1999年的《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）讓香港武打視覺滲入荷李活主流商業電影的視覺細胞、2000年的《臥虎藏龍》重現胡金銓60年代《大醉俠》的經典風貌與文化底蘊。

《廿二世紀殺人網絡》讓香港武打視覺滲入荷李活主流商業電影的視覺細胞。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

+ 10 + 9 + 8

《臥虎藏龍》重現胡金銓60年代《大醉俠》的經典風貌與文化底蘊。（《臥虎藏龍》劇照）

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在這之後，香港武打的影響力依舊，不僅美國，東南亞如泰國、印尼等地，甚至歐洲、非洲的電影人也受到啟發。美國武打巨星史葛艾金斯（Scott Adkin）在片中大談錄影帶文化如何影響他的少年時期，而我們都知道袁和平是他的偶像，《皇家師姐IV直擊證人》讓他印象深刻，史葛艾金斯的影壇最大成就是他接演《終極鬥士》系列，他在《終極鬥士3：贖罪》（Undisputed III: Redemption）裡頭大展華麗踢技，這部錄影帶電影，直到今天都是影史上最好看的B級武打作品。

史葛艾金斯在《終極鬥士3：贖罪》裡頭大展華麗踢技。（《終極鬥士3：贖罪》劇照）

泰國有Tony Jaa以泰拳為標誌，成為武打作者，他在《拳霸2》（Tom yum goong）的三分鐘長鏡頭表演，用手持鏡頭跟拍主角一路從樓底打上樓頂，一鏡到底的武打動作大幅減去視覺操作空間，承繼香港電影的實拍精神。印尼武打片則是動作影迷近年的心頭好，英國導演Gareth Huw Evans與印尼武打明星Iko Uwais合作，聯手打造出刀刀入骨的R級硬派風格，《突擊死亡塔2：黑金任務》（The Raid 2，2014）是他們的頂級嘗試，影片風格強烈，美術與攝影效果俱佳，超人類式的慘烈武打更打出印尼動作片的一套招牌，也打亮多位武打明星名號。

《突擊死亡塔2：黑金任務》是英國導演Gareth Huw Evans與印尼武打明星Iko Uwais的頂級嘗試。（《突擊死亡塔2：黑金任務》劇照）

點出文化影響 找回武打電影的神采

這些武打電影的精采發展，《邵氏：拳腳王者》導演Serge Ou在片中掌握得宜，並且也拉開數條支線去延伸想像武打電影的精神本質。但這部紀錄片最有趣的部分，或許是他嘗試點出一些文化影響的趣味面向，當李小龍在70年代出現在美國影壇，影業更願意任用的功夫明星是西方面孔如David Carradine，而當李小龍回到香港，成功以《精武門》中民族主義的力量打響名號，踢開「東亞病夫」招牌的象徵意義同時激勵西方其他尋求話語權的少數族裔。

當李小龍回到香港，成功以《精武門》中民族主義的力量打響名號。（《精武門》劇照）

+ 6 + 5 + 4

2019年，香港導演葉偉信的《葉問4》在北美獲得優良評價，這部電影試圖重新塑造李小龍的經典形象，儘管在政治上，《葉問4》的民族主義在今時今日已經變得可疑。但我們仍然能看到一些有趣的印記，譬如在電影中，黑人與華人是站在同一陣線的，他們同樣在白人的語境中難以發聲，在2019年，這自然是一則試圖指涉特朗普的政治寓言，但回到《邵氏：拳腳王者》敘述的時代背景，觀眾有機會補足一些70年代的素材以供脈絡參考，健全李小龍的時代意義。

《葉問4》試圖重新塑造李小龍的經典形象，網民焦點卻是「葉問患癌症死了」。（《葉問4》劇照）

+ 3 + 2

看似弱小、貧窮的平凡人，透過學習功夫去抵抗強暴。透過訪談，觀眾看見功夫電影流行的一種可能性與精神闡述。黑人明星在紀錄片中談論香港功夫電影如何啟發他們的影視形象，黑人剝削電影熱潮之外，他們也觀察電影中啟發自京劇的武打動作，再參考融入霹靂舞文化，著重於亞洲功夫明星的肢體技巧，他們在無數個夜晚進入地方戲院欣賞這些功夫電影，並把這些肢體展示帶回自己的生活範圍。直到甄子丹在1985年演出著名香港武打電影《情逢敵手》，主打霹靂舞文化，此處就又顯現出文化交互影響的循環。

甄子丹在1985年演出著名香港武打電影《情逢敵手》。（《情逢敵手》劇照）

當然，《邵氏：拳腳王者》對於已經熟悉這個片型的觀眾或許不是如此鮮味多汁。譬如當它選擇讚賞劉家良在《少林三十六房》（1978）、《爛頭何》（1979）、《武館》（1981）中體現功夫對決的傑出成就；選擇肯定成龍與洪金寶在80年代對於特技動作的突破性嘗試；或是花大量篇幅去細數李小龍傳奇的西方視野。這些資訊對資深影迷來說都已經是老生常談。但我們還是能看紀錄片導演如何透過訪談，去把武打電影的神采從我們熟悉的第一線業者眼中找回來。

成龍與洪金寶。（《A計劃》劇照）

觀眾可以聽到武打明星如鄭佩佩、史葛艾金斯、Michael Jai White、錢小豪等人述說自己身為演員或身為影迷的精采經歷；能看到《皇家師姐》（1985）Cynthia Rothrock談論自己赴港拍攝電影的趣聞；這依然是饒富趣味的香港武打電影簡史。我們都知道110分鐘的紀錄片時間無法帶給你全世界，也知道有些情結只能更往深裡走，才有機會享受或抒發它們。

鄭佩佩（《臥虎藏龍》劇照）

但是，這依然是一段輕鬆舒適的好時光，坐在沙發上看一部武打電影，或許是遠從70年代而來的開山之作《龍虎鬥》（1970），又或許是聚集一流武打明星，但劇情與動作設計都簡直無聊到不能看的中泰合拍片《三重威脅之跨國大營救》（T2019）；然後打開Netflix，聽聽這些功夫狂潮的參與者如何敘述他／她們的武打情懷。

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