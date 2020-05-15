我愛黑澀會15周年│十大美眉舊照曝光　力證昆凌由細靚到大

每天回家一定記得收看《我愛黑澀會》，可是七八年級生的國高中回憶。看著跟自己年紀差不多大的美眉們在電視裡載歌載舞，有人直接報名成為其中一員，也有人默默挖掘夢想的無限可能。沒想到一轉眼，節目開播至今也已經15年啦，當初的青春無敵美少女，現在還在戲劇、主持、歌唱領域發光，還有不少人已經步入禮堂成為人妻了，是不是也突然覺得自己也老啦？今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出現在還是人氣爆棚的美眉們，一起看看跟著我們一起成長的少女們，現在都在做什麼呢？

節目《我愛黑澀會》開播至今已經15年。（《我愛黑澀會》花絮）

10. 「貝童彤」蔡玓彤

第十名就是第一批出道的動感美眉彤彤，退出團體「黑Girl」後改以「貝童彤」活躍在演藝圈，2012年加入MOMO親子台成為孩子王彤彤姐姐，深獲小朋友喜愛。她在2018年和圈外人男友登記，隔年生下女兒帕皮，原先預計今年4月底要在文華東方席開30桌，舉辦夢幻婚禮，可惜遇上疫情只好延期，讓我們一起期待彤彤穿婚紗的樣子吧！

「貝童彤」蔡玓彤（FB@貝童彤 （彤彤姐姐））

+ 5 + 4 + 3

9. 「Lene」賴琳恩

第九名是我們的性感人妻賴琳恩，2008年獲得香港亞洲小姐競賽季軍，天使臉蛋、魔鬼身材香豔長腿加上蜜臀，被許多男人列為超級夢中情人。不過她早就名花有主，2017年與陳乃榮結婚，至今仍維持戀愛的甜蜜，時常在臉書上秀出火辣艷照和老公的親密對話，也不忌諱大談兩人的婚姻生活，還有愛情保鮮秘訣，根本是模範夫妻代表！

「Lene」賴琳恩（FB@賴琳恩 Lene Lai）

+ 4 + 3 + 2

9. 「瑤瑤」黃喬歆

「A瑤姊妹」中的瑤瑤長大後越來越美，大多在綜藝節目中曝光，還交了韓籍男友、《2分之一強》的李振遠，男方溫柔攻勢突破五歲的年齡差成功追到美人。祕戀一年多後認愛，還一起開了YouTube頻道《振歆情侶》 分享異國戀相處之道，也透露有結婚打算。最近南韓受疫情影響嚴重，瑤瑤還差點為愛飛過去，不過馬上就被姐姐Apple阻止了，可以想見兩人愛情之濃烈～

「瑤瑤」黃喬歆（FB@瑤瑤黃喬歆）

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7. 「鬼鬼」吳映潔

從在節目中就活潑搞怪的「鬼鬼」吳映潔，長大後形象依舊保有親和可愛的個性，還曾登入韓綜《世界版我們結婚了》和2PM的玉澤演組成「鬼澤夫婦」，粉紅互動吸引不少粉絲，兩人也進一步推出合唱曲。之後她更與韓國經紀公司簽約，特地到韓國集訓，以新藝名Gemma重新出道，去年推出全新單曲《啦咪啦咪》，展現成熟甜美的魅力。她也因《犀利仁師》、《明星大偵探》等戲劇和綜藝節目在中國大陸打開知名度，祝福這樣努力的她永遠走在花路上！

「鬼鬼」吳映潔 （FB@鬼鬼 吳映潔）

+ 4 + 3 + 2

6. 「小蠻」王承嫣

「小蠻」王承嫣也是初代九妞妞成員，退出黑Gir後，往模特兒、戲劇和主持方向發展，也曾發行過寫真書，去年和黃姵嘉搭檔女女戀，破格剪了耳下3公分的帥氣短髮，在《帥T空姐》中大撩妹一場，迷死不少妹子，果然女生帥起來就沒男生的事啦！和男星邵翔戀愛一路走來穩定甜蜜，去年共組「相親相愛工作室」，今年情人節前夕也發布喜訊，在交往第七年訂下婚約，未來將以李先生和李太太稱呼彼此，預計婚禮就在明年囉！

「小蠻」王承嫣（FB@小蠻 王承嫣）

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5. 「Hannah」昆凌

天王嫂昆凌也是黑澀會美眉出身，爸爸是澳洲人，母親則是台韓混血，漂亮顯眼的混血輪廓美得冒泡。她與相差15歲的周杰倫相戀，曾一度感到壓力，最後被周董打動，2015年遠赴英國在古堡中舉行夢幻婚禮，婚後幸福到不行，陸續生下女兒小周周和兒子小小周，不僅經營了自己的咖啡店和服裝品牌，也持續在戲劇路上努力、進軍好萊塢，最近也在陸綜露臉，展現新鮮可愛的一面。

「Hannah」昆凌（FB@昆凌Hannah）

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4. 「糖果」陳斯亞

因一首《花蝴蝶》奠定小Jolin地位，長相甜美、跳舞火辣的「糖果」，先是以第二代黑Girl出道，轉大人後改名為陳斯亞，走性感美豔風格，接著與其他美眉同組唱跳團體「Twinko」，2017年退團轉入吳宗憲旗下，出了專屬單曲，也登上小巨蛋舞台。日前宣布結束經紀約，未來會自己繼續闖蕩。她曾透露小時候性格害羞，是不擅社交的句點王，長大才漸漸開始有自信，學會在螢幕前表達自己想法，一起為斯亞加油吧！

「糖果」陳斯亞（FB@陳斯亞 糖果）

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3. 「丫頭」詹子晴

初代九妞妞出身，「丫頭」詹子晴招牌娃娃音你一聽便知，如今她已是黑澀會中數一數二的小富婆啦！過去因家境貧困，每次的通告費她都努力存下來養家，生活費絕不花超過八千台幣，省下來的錢投資房地產並積極發展副業。經營了無敵肉研所燒肉店等6個餐飲品牌，其中手搖飲料《不要對我尖叫》更在全球展店超過20家。最近歡慶32歲生日，當天男友王惟立也求婚成功，粉粉們快敲碗期待一場浪漫婚禮～

「丫頭」詹子晴（FB@丫頭詹子晴）

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2. 「小薰」黃瀞怡

第二名是在黑澀會美眉中以歌喉見長的小薰，歷經多次重組仍未離開過「黑Girl」。結束團體生活後，專心往戲劇界發展，2013年因《我租了一個情人》入圍第48屆電視金鐘獎最佳女配角，戲路大開，陸續入圍台北電影獎最佳新演員和最佳女配角，今年則以《無塵之地》奪下金穗獎最佳女演員。她也因電影《寒單》與鄭人碩結緣相愛1年多，儘管背負疑介入男方與前妻間的小三罵名，兩人仍勇敢愛，她透露男方將自己的家人照顧的無微不至，彷彿填補了因病逝媽媽的空缺，家人也十分支持戀情。

「小薰」黃瀞怡（FB@小薰-黃瀞怡）

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1. 「薔薔」林恩伶

原名林嘉凌的「薔薔」，現今改名為林恩伶，過去在黑澀會中就以詼諧逗趣出名，長大後更是嗆辣不做作，不僅上節目分享戀愛故事，也在臉書和YouTube上大方談論吸毒、性愛等、裸睡議題，作風大膽率性，十分鼓勵年輕人盡情享受人生，也呼籲女孩應勇敢做自己。去年原先計畫與大九歲的男友結婚，沒想到訂婚前發現彼此還有很多問題，決定不要為了面子把自己鎖死，她認為，既然要相處一輩子，就要遇到一個可以好好愛的，真的很值得女生們借鏡～

「薔薔」林恩伶（FB@林嘉凌 薔薔Maze）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月03日至2020年05月01日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『我愛黑澀會美眉』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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