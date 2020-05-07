【新冠肺炎】韓媒爆知名女偶像落Gay Club　曾與確診者同場

新冠肺炎疫情似乎有逐漸舒緩，而韓國不少娛樂場所亦已陸續重新營業，吸引大批年輕人外出消遣。今天（7日）韓國傳媒Wikitree獨家報道，一名確診者於本月2日曾到梨泰院大型Gay Club，當時同場更有一名知名女偶像，擔心病毒會擴散至演藝圈。

韓傳Wikitree的報道中講到，一名新冠肺炎確診者近日到訪過梨泰院大型Gay Club「King Seoul」後確診，確診者到訪當晚有多達500名顧客，當中包括一名活躍於演藝圈的女偶像。雖然未有提及該偶像的身份，但根據報道指，她不但活躍於歌手活動上，電影及電視演出都有參與，早前更曾因疫情而捐款，不少網民猜測其身份。現時未知偶像有否與確診者進行親密接觸，但事件引來演藝界的關注。

梨泰院大型Gay Club「King Seoul」承認確診者曾到訪。（FB/@kingclub.seoul）

按圖睇「King Seoul」內部環境：

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現時韓國演藝圈中，除了男團Supernova（超新星）35歲隊長鄭允鶴、請夏及女團EVERGLOW經理人，以及部分電視台工作人員確診過新冠肺炎外，未有大型爆發。

SUPERNOVA允鶴成首位確診韓星。（IG/@unagi1202）

【新冠肺炎】超新星SUPERNOVA允鶴疑於日本感染 成首位確診韓星：