傳Gigi Hadid奉子成婚　Zayn Malik手臂紋身揭兩人已婚？

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現年25歲的美國新生代超模Gigi Hadid在上個月底被爆懷孕的消息，之後Gigi在接受美國名嘴Jimmy Fallon訪問時，親證懷孕20周，並向大家交代懷孕後的身體狀況，大班粉絲都紛紛留言送上祝福。雖然不少人都認為Gigi是未婚先孕，但近日就有粉絲發現Zayn的紋身揭露兩人已經結婚！

Gigi Hadid與男友Zayn Malik經歷數次分分合合，終於開花結果。（Getty Images）

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Zayn手臂上的紋身是黎巴嫩裔詩人Kahlil Gibran的名詩《On Love and Marriage》，這是一首關於婚姻的詩，經常在婚禮上讀出。而Zayn早在去年5月就曾在IG Post出這首詩，可見他非常喜歡這首詩。

Zayn手臂上的紋身是黎巴嫩裔詩人Kahlil Gibran的名詩《On Love and Marriage》，這是一首關於婚姻的詩，經常在婚禮上讀出。（影片截圖）

雖然未知Zayn是在什麼時候紋上這首詩，但不少粉絲透過他的紋身推測他與Gigi已經秘密訂婚或者結婚。兩人自2015年傳出戀情後經歷數次分分合合，如今不但成功復合，還即將升格做爸爸媽媽，絕對值得開心！

恭喜Gigi！（Getty Images）

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