Adele激減45公斤同艾美獎視后撞樣？前健身教練反擊負評：她沒變

英國歌后Adele近年瘋狂式瘦身，由「重量級」女星變成「輕瘦」佳人，給人的視覺衝擊太驚人，外界都在猜測她到底瘦了多少、是怎樣做到的？會不會有副作用？ 媒體盛傳Adele應該減掉45公斤，足足少了一個人的重量，恢復纖瘦的她也被形容外表酷似艾美獎視后Sarah Paulson。很多網友抨擊她不惜瘦身變靚，似乎對「肥」很恐懼，也認為她把自己操得太勁，根本不健康。眼見網上充滿負面聲音，Adele的前健身教練忍不住在社群網站上留言聲援。

Adele以往住在倫敦時的教練彼得強調，不管她變成什麼樣子，她的個性與作風都沒有變，都還是那個堅持自我本色、讓大家喜愛至極的Adele，因此她絕對不是嫌自己太肥不好看才要減重，真的是為了要更健康。當然經過嚴格的飲食改變，搭配運動之後，體型會慢慢產生變化，他沒想到各方的批評居然在這時湧出，簡直讓他震撼。

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彼得希望網友能珍惜、欣賞Adele為改善自我與家人所做的努力和付出，她那麼辛苦不是為了要讓某些人對自己感覺糟糕，也不是為了撐她或是嘲弄她的旁人，一切重點只在她希望用何種情況活下去，她仍是以前大家都愛的那個Adele，只是甩開了一些「負擔」而已。

Adele日前在IG曬出近照，身穿黑色泡泡袖連身裙的她，臉型明顯消瘦了不少，更驚現筷子腿。然而，此相一出引來網友質疑她這般減肥法是不健康的，而且疑似同艾美獎視后Sarah Paulson撞樣（IG@adele／GettyImages）

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