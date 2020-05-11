范冰冰媽媽年輕照曝光　極似13年前《還珠格格》中的金鎖

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

內地女星范冰冰雖然與偶像團體NEXT成員弟弟范丞丞相差19歲，不過二人感情要好，亦經常在社交網站曬二人合照。昨日（10日）適逢母親節，范丞丞在微博分享一張范媽媽年輕時的照片，十足范冰冰於1997年在《還珠格格》中的「金鎖」模樣。

范冰冰和范丞丞雖然相差19歲，但兩姐弟感情要好。（微博：@范丞丞Adam0616）

網民按照相片的發黃程度，估計是范媽媽應該於20多歲的時候所拍攝，而照片中的她看起來相當端莊，並且打扮時髦，難怪能生出范冰冰和范丞丞這對優良基因的姐弟。網民紛紛留言大讚范媽媽年輕時好靚女，亦有不少人認為年輕的她實在與范冰冰太像而引起熱議：「五官都很像」、「丞丞遺傳了嘴巴，冰冰遺傳了眼睛」；不過亦有網民認為年輕時的范冰冰較像媽媽，現在的五官則變得更精緻和立體。

范媽媽年輕時相當時髦。（微博：@范丞丞Adam0616）

網民覺得年輕時的范媽媽好像《還珠格格》入面的范冰冰。（微博：@范丞丞Adam0616）

另外，范冰冰亦有在微博上載數張與媽媽的合照，兩人自拍起來十足兩姊妹一樣。她除了向范媽媽說母親節快樂之外，亦祝賀全天下的母親健康幸福，以及母親節快樂。

范冰冰於13年前在《還珠格格》中飾演「金鎖」一角。（網上圖片）

有網民認為年輕時的范冰冰較像媽媽，現在的五官則變得更精緻和立體。（微博：@范冰冰）

點擊觀看更多范冰冰的照片：

+8
+7
+6
范冰冰罕見連曬9張自拍照被質疑整容　霸氣反擊：三十幾年同一款
范冰冰素顏直播顏值崩壞　驚見雙唇發紫超深黑眼圈
范冰冰10年前素顏證件相出土　捐50萬武漢防疫網友大讚人靚心善
《只因我們天生一對》泰女星內地爭出道　酷似TWICE娜璉極速走紅
Lisa@BLACKPINK成名人惡搞對象　招牌長腿連James Corden都有？
【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍舊照曝光　孖妹同步進化變靚好神奇
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。