【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍舊照曝光　孖妹同步進化變靚好神奇

ViuTV節目《美女郊遊遊》的兩位美女主持沈殷怡和陳欣妍，因在節目中以性感造型亮相而大獲網民關注，大讚這對孖公仔又靚又有身材。有網民翻出二人的舊照，發現她們不單一樣英文名叫Shirley，就連變靚的過程亦很相似，猶如醜小鴨變天鵝。

《美女郊遊遊》由沈殷怡和陳欣妍主持，甚得觀眾喜愛。（ViuTV）

現年25歲的沈殷怡身材高挑，原來是選美出身，她於2014年參加《中國地球小姐》（Miss Earth China）並奪得冠軍，直到2018年加入ViuTV做主持。不過，在曝光的照片中，沈殷怡的臉較圓，與現時的V臉截然不同，雙眼皮比較不明顯，就連牙齒亦沒有現在整齊。沈殷怡在六年前選美比賽中，身材亦比現時稍為遜色。沈殷怡對於「整容說」一笑置之，並表示清者自清。

沈殷怡（《美女郊遊遊》截圖）

沈殷怡對於「整容說」一笑置之。（網上圖片）

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比沈殷怡大一歲的陳欣妍，於2013年以原名「陳曼姿」參加《銅鑼灣地帶型男潮女大賽》進入最後十強，並於2016年拍電影出道。有網民發現，陳欣妍的五官變得愈來愈標緻，她當年參加比賽時鼻樑較扁，臉型亦相對較圓，現時卻今非昔比，未知是否因減肥所致，不過不少人都坦言完全認不出來。陳欣妍則大方回應「整容說」，表示自己確實女大十八變。

陳欣妍（《美女郊遊遊》截圖）

陳欣妍以前鼻樑較扁，臉型亦相對較圓。（網上圖片）

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