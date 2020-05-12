WINNER宋旻浩肺炎期間去夜店　趙權在家看《夫妻的世界》無辜被屈

近日韓國的新冠肺炎疫情再爆發，本月初一名確診者到過梨泰院Gay Club「King Seoul」後，已傳染最少101人。其中前KARA隊長朴奎利昨日（11日）承認當天曾到過夜店後，今天WINNER成員宋旻浩則被韓國傳媒《Dispatch》大爆曾到另一夜店，拉下口罩開小型演唱會。

KARA隊長朴奎利昨天承認曾到夜店，向大眾道歉。（Twitter/@gyuri88）

KARA隊長朴奎利雖然當時有戴口罩，檢測結果為陰性，加上正在居家隔離反省中，可是仍被網民鬧爆身為公眾人物，不遵守「社交距離」政策到夜店消遣。今天《Dispatch》則大爆WINNER宋旻浩曾於本月3、4日，到訪襄陽一間夜店，並附上他拉下口罩舉行小型演唱會，演唱代表作《FIANCÉ》的照片。夜店負責人回應《Dispatch》時表示，宋旻浩當時是客人的身份，並不是以表演者身份受邀到訪。

今天《Dispatch》爆WINNER宋旻浩在襄陽一夜店開小型演唱會。（Viu《K1頭條》）

負責人也講到，當天是韓國連假的尾聲，因此夜店內幾乎沒有客人，在場的都是宋旻浩的朋友。雖然新冠肺炎疫情早前有緩和趨勢，但韓國仍有保持社交距離的政策，呼籲民眾不能掉以輕心。可是沒想到不少年輕人仍到人口密集的場所聚集，導致梨泰院夜店再次爆發疫情，而身為藝人的朴奎利和宋旻浩更在疫情期間無視政府的勸告，因此受到不少網民批評。

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2AM趙權無辜捲入夜店事件，澄清當時在家收看《夫妻的世界》。（IG/@kwon_jo）

另一邊2AM趙權則無辜捲入夜店事件，有網友在趙權IG留言「請解釋上週你是否去過夜店？」，質疑他曾到訪爆發的梨泰院Gay Club。對於質疑，趙權回覆：「很抱歉但我沒有去，你將會被起訴的。我會把你的IG截圖，以誹謗名譽交給網路調查隊，覺得我可笑嗎？」霸氣表示會向該網友提告。趙權更在留言補充講到「在家看了《夫妻的世界》」，最後開朗地擺脫危機。