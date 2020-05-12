撈出個世界│參觀移民比利時港人藝術家之居　點解門口位放浴缸？

ViuTV新節目《撈出個世界》由網絡紅人譚杏藍（小花）、旅遊達人吳蚊蚊、藝人李敏（Ranya）和陳子豐（Colin）主持，到訪各地訪問5個移居了的香港人，看看他們的奮鬥過程之餘，也了解一下他們的生活是否如想像中美好。這次由李敏到訪比利時的根特，跟着坐了在當地40年的主角葉敏遊走這個城市。

這次的主角是住了在比利時根特已40年的港人葉敏。（《撈出個世界》電視截圖）

葉敏在根特讀書後，就沒有離開，現在他是一間素食餐廳和天然用品店的老闆，同時會策劃不同藝術計劃，和舉行本地旅遊活動。要移民到比利時，很多人會用投資移民的方法。

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葉敏帶主持參觀他的家居，藝術家的住處會是怎樣的呢？原來也非常特別。一入屋左手邊就是一個「開放式」的浴缸，李敏也禁不全提問，屋主解釋︰「必要時的話，好似天氣咁熱，可以沖沖個涼先慢慢返入去。」主持問那如果有朋友來，他在這裏洗澡豈不是很尷尬？他說︰「唔緊要㗎，如果佢鍾意沖涼，我唔反對㗎喎。（主持︰但冇遮冇掩㗎呢度。）你而家喺比利時喎，唔係香港。」再走入去就是屋主的睡房區，貫穿全屋的白色主調，床那邊有一個他設計的蚊帳，不只是在夏天用，他指另一個作用是讓人感受回到出生前的感覺，如果一個人有安全感，睡也睡得舒服。

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他在香港住尖沙嘴的彌敦道附近，車聲很嘈吵。他在比利時住的地方寧靜，即使是他晚上翻報紙的聲音，也會吵醒他太太，所以他說︰「如果我哋一齊返香港，佢喺我媽嗰度住，你諗吓會點？應該瞓唔到，理論上係咁樣，但係我哋一樣係咁瞓到，我認為人類嘅彈性好大，我哋接觸某一個環境，如果係困難的話，我哋可以好快適應到。」他想帶出我們不需要擔心到哪裏會睡不着，只要放鬆自己，人類的彈性是很大。

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