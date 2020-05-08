【安樂蝸】450呎屋28萬裝修滿足屋主6個要求　善用空間房門變書櫃

無綫節目《安樂蝸》的「設計型空間」環節，不時搜羅不同家居，看看設計師如何為數百呎單位改造。早前的一集以一個450呎的單位做主角，一對夫婦住，雖然不算小，不過屋主的要求多多︰要有空間感、有工作間、有收藏區、有紅酒櫃、有書枱，仲要有客床，看看設計師Issac如何滿足到屋主的全部願望！

單位的原圖則。（《安樂蝸》影片截圖）

主要的改動是右上角的睡房變收藏區。（《安樂蝸》影片截圖）

這個450呎的單位本來是兩房一廳的間隔，客廳呈長方形。Issac把客房改建為一個集收藏區、工作間、儲物空間於一身的小天地，麻雀雖小，五臟俱全，完全是一個多功能工作區！在工作間裏，設計師加造了一個閣樓用來放書枱和電腦等，而且棄用牆改用玻璃，一邊工作可一邊望到客廳，感覺開揚。而「書房」下，是一個收藏區，放到女屋主的手袋，男屋主的球鞋和紅酒等。不過，屋主要求有地方放客床可以招呼親朋戚友留宿，那Issac怎樣在僅餘的空間裏收到一張客床呢？

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大部分人都是加閣樓做睡房，今次的設計就建閣樓做工作間，更可以望到客廳，和落地玻璃窗，感覺開揚。（《安樂蝸》影片截圖）

設計師甚至連主人房的房門也不放過，看上去是書櫃，其實也是一道門，不得不佩服他的創意和善用空間。而且，最重要是單位全屋的裝修連設計費總共是28萬，閣樓就用了8萬，價錢合理。難怪網民大讚設計，留言︰「咁平？」、「好靚」、「呢個設計師都幾犀利」、「幾好，價錢合理」、「房門變書櫃！」更有人話想找這個設計師幫手，不過有網民就表示︰「打牆做閣樓，門改書架，衣架加地台，其他發展商交，梗係平！」不過在有限空間下，能滿足到屋主的所有要求，其實也相當厲害，最緊要是屋主滿意吧！

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