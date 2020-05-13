木村拓哉7000呎豪宅意外曝光　心美光希留家做運動曬私人健身室

即時娛樂
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男神木村拓哉一家人的一舉一動都受到外界關注，近日他終於開了IG帳號。而他和工藤靜香的兩位女兒木村心美和木村光希自出道以來，就吸引了眾多粉絲，而她們也在社交平台相當活躍，日前，她們貼出在家中做健身運動的片段，除了讓粉絲們大讚她們的身形Fit外，焦點也落在她們住處的私人健身室上，其實兩姊妹的合照也經常把一家人住的豪宅曝光，讓大家一起看看！

木村和太太是出了名的模範夫妻。（網上圖片）

據知，木村在2007年於目黑區購入該地皮，原來是因為地點接近太太工藤靜香的娘家。他前後花十億日圓（約7千2百萬港幣）興建7000呎、四層高的大宅，另外保留超過3000呎做花園，難怪兩個寶貝女經常在花園拍美照。屋內除了有睡房、廚房、浴室等基本房間外，另外設健身室、樂器房等。木村還為喜歡畫畫的太太建畫室，Sweet到爆！

心美和光希有着很高的人氣。（木村心美IG）

健身室

木村曾在微博分享過他在家中健身的照片，今次兩位千金再上載的健身影片，再度引起大眾對木村豪宅的關注。健身房器材一應俱全，空間十足，還有跑步機。

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大花園

兩姊妹大量如寫真一樣美麗的照片也是在花園照的，健身房的落地大玻璃窗，外就是小花園。工藤靜香和光希熱衷園藝，她們在花園還種了櫻花樹、橙樹等，光希喜愛拍攝花花草草到IG。

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他們的照片也有透露屋內的浴室和其他部份，點擊下圖觀看︰

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