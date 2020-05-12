晚吹│練美娟爆圈內鹹豬手事件　涉TVB已婚男藝人邊個最大嫌疑？

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐）和黃詩詩主持，最新一集請到歌手小肥一齊飲酒吹水，他們更「酒後吐真言」，大爆友台秘聞和圈內不為人知的事。

其實，娟姐之前曾在節目講過跟TVB的藝人拍拖。（《有酒今晚吹》電視截圖）

出名說話大膽的娟姐，自爆有個前男友是在友台工作，她會跟他去友台的聚會，竟見到有人被人「鹹豬手」，她說︰「我真係見過一個喺隔離台都叫做好出名，高高大大嘅人，我哋就食飯啦，食飯一定會飲幾杯，因為我本身乜都唔知，我就問我男朋友『嗰個佢女朋友嚟㗎咩？但我知佢有老婆㗎喎』，然後佢就話『你唔好理咁多啦，你扮睇唔到啦，你飲酒啦』之類。」她指見到那個男藝人撫摸身邊那人，娟姐形容︰「佢哋嘅親密行為係接近情侶，再多啲，係女朋友𠻹啊。」她續說︰「跟住之後我再見到啲報道，都真係有嗰個人出現，我就知道原來娛樂圈係咁黑暗。」

點擊下圖睇吓友台有邊個「高大已婚男藝人」︰

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娟姐大爆「鹹豬手」事件，強尼之後笑指︰「阿娟嗰單嘢，如果夠Like數夠，我會爆嗰個男人邊個。」（《有酒今晚吹》電視截圖）

至於小肥，原來也有事要爆，他表示有次到外地拍戲，大家在慶功宴飲到大醉，飲到差不多，大家就回酒店房睡覺，突然其中一個女演員打去小肥房間的電話，說︰「要去你房」，即是要過他的房間，小肥立即拒絕，翌日起身原來有好多「花生」食，他說︰「因為第二日起身再同幾個男演員（傾偈），原來嗰個女都係有打俾幾個男，但最後任何幕前男演員都冇畀佢入去，我哋知佢去咗幕後度嘅，同佢喺後樓梯『嘿咻』咗。」雖然他一定不會說是誰，但就這樣聽都覺得好「爆」！

小肥自爆被女演員主動送上門。（《有酒今晚吹》電視截圖）

娟姐主持風格一向直率豪邁，深得觀眾喜愛。點擊下圖睇吓佢嘅靚相︰