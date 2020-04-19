Jessica鄭秀妍31歲生日男友權寧一IG曬拖手相　粉絲問：好事近？

昨天（18日）是韓國女團少女時代前成員Jessica鄭秀妍的31歲生日，除了妹妹Krystal和粉絲發文祝賀她，當然少不了男友「K先生」權寧一！每年女友生日都會在IG上傳照片的他，今年則上傳兩張拖手的剪影照引來關注，粉絲都猜測二人是否好事近。

周六（19/4）權寧一在IG上傳兩張照片，並寫上「Happy Birthday, J!」，祝女友Jessica生日快樂。而兩張照片雖然只是地下的影子照，可是見到二人拖着手外，Jessica亦靠近權寧一肩膊，感受到滿滿的幸福。雖然Jessica和權寧一從沒有公開宣布戀情，可是二人交往的消息，在粉絲間已是公開的秘密。2016年一次訪問時，Jessica也承認過當時與權寧一交往已三年，大讚對方可靠踏實，工作上亦不時互相鼓勵。

權寧一昨日大曬與Jessica的拖手照。（IG/@tylerykwon）

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而Jessica和權寧一近幾年可說是形影不離，男方除了是她經紀公司Coridel娛樂的老闆外，亦一同成立她的個人品牌BLANC & ECLARE，男方由工作到私人行程都3跟出跟入，亦曾有香港傳媒報道過Jessica已搬進權寧一位於半山區西摩道的豪宅。二人已拍拖7年，加上權寧一昨日大方曬甜蜜照，因此粉絲都猜測二人是否好事近。Jessica曾講過結婚是她從小到大的夢想，不少網民都祝福兩人。

Jessica曾於2016年承認當時與權寧一交往已三年。（IG/@jessica.syj）

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