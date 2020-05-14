Netflix改編奉俊昊《末世列車》　荷里活製作班底打造壯觀場景

繼《上流寄生族》榮獲奧斯卡最佳電影及導演奉俊昊勇奪最佳導演獎項，韓國的製作絕對不容忽視。早前Netflix已宣布改編奉俊昊於2013年上映的科幻電影《末世列車》（Snowpiercer）為劇集，延伸末日警世寓言。共十集的《末世列車》將會由奉俊昊、朴贊郁聯手監製，並由《Cube》的創作人Graeme Manson執導，滿足劇迷期待的荷里活式高質視覺感受。

劇集將於5月25日上架。（Netflix）

劇情主要講述高科技方舟列車「破雪號」，在經歷氣候突變到攝氏零下119度後，成為人類唯一賴以生存的空間。而列車中有華麗與奢侈的紙醉金迷上流階級，亦有貧苦低下階層社會的黑暗和擠擁，讓觀眾感受到車廂內各個階級生活與爭鬥 。憑《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）榮獲奧斯卡金像獎最佳女配角的Jennifer Connelly相隔19年後再拍攝美劇相當有驚喜，並在劇中飾演列車話事人的代言人兼廣播員，並掌控全車人的生殺大權。而東尼獎得主Daveed Diggs就飾演引爆階級對立的關鍵角色，跟Connelly鬥智鬥力。

另外值得留意的是特別邀請了《魔幻王國》（The Chronicles of Narnia）及《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）的藝術指導，來設計有很大對比的兩個列車車廂。同時特效團隊亦曾製作過《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）、《飢餓遊戲》（Hunger Games）、《變種特攻》（X-Men）等電影，打造列車在快速行駛時在地球軌道上那種壯觀，與冷凍後遭遇雪崩險象環生的迫切感。