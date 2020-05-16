黑澀會薔薔曹西平太Mean得罪人？台女星秋後算帳：憑什麼看你嘴臉

台灣藝人曹西平和「黑澀會美眉」薔薔、楊皓如上《小明星大跟班》時被分到一組，面對犀利提問3人都維持一貫風格有話直說，當天錄影完楊皓如就在網上發文表達不滿，節目播出後有許多粉絲替她抱不平。

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楊皓如4月28日錄完《小明星大跟班》後，於粉絲專頁寫下長文吐露不快情緒：「我跟你沒同場過幾次、沒有共同的朋友、完全沒交集，憑什麼要看你那副嘴臉？你以為我喜歡跟你上節目喔？要不是節目安排我跟你一點也不熟ok！」

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越想越氣的狀況下，楊皓如話也越說越重：「對於這種自以為是的噁心咖，我收回我的和善。諂媚主持人不屑其他人，那嘴臉我也是開眼界，我愛我的工作，愛演藝圈的大家，每個人都用自己的方式在表演上努力。我會笑著看你越來越差，因為所有事情都有因果。」

楊皓如表達不滿時配上的圖片是《小明星大跟班》錄影合照。（Facebook@楊皓如）

照片中可以發現同台藝人有曹西平、薔薔、大根、大飛和LaLa等人，這集就在13日播出，忠實觀眾和楊皓如的粉絲很快就發現當初她在說這一集。節目中可以發現楊皓如直接說薔薔和曹西平錄影前就套好要講自己，薔薔雖然4題有3題都選曹西平，但還是會提到楊並表達意見。

曹西平連續3題「誰最容易得罪人」、「誰最愛多管閒事」、「誰的言詞最OVER」都選楊皓如，第二題直接說：「她是記者啊！她每天什麼事都想問，其實也不關她的事也要去問一下，然後再加油添醋啊，再把它擴大一點啊！」

薔薔和曹西平一連串對楊皓如的評論，觀眾看了認為「怎看曹西平都是討厭楊皓如才一直選她，根本不中肯，看完這集更明顯，只要是他討厭的人就什麼都不是」、「曹大哥討厭一個人真的藏不住，從頭到尾他都沒有面向過楊，就身體語言來說，就是連看都不想看的意思」。

曹西平楊皓如在節目上針鋒相對。（《小明星大跟班》截圖）

楊皓如14日更截下網友說「感覺這集就在欺負楊皓如」相關留言說：「謝謝在Youtube替我發出不平之鳴的網友們，藝人們節目上的表現到底是敬業效果或者本身就是惡毒的人，相信觀眾都看得出來」、「覺得本來還以為自己太走心，看播出才知道原來被霸凌的這麼明顯」。

被提到之前發文就是在講這集時，楊皓如也沒有避開，正面回應「妳有在follow我耶」，並感謝粉絲安慰「感恩呀～因為我開錄前就知道我慘了，孤立無援」。

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