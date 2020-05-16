十八年後的終極告白｜譚俊彥被判9宗罪　同期分期執行坐幾多年？

由譚俊彥、陳山聰、黃智雯、楊秀惠等主演的TVB劇集《十八年後的終極告白》在昨晚（15日）播出大結局，阿Sam（譚俊彥飾）意圖殺死阮進（林嘉華飾），不過阿一（陳山聰飾）及時趕到為阮Sir擋刀，最後死於阿Sam刀下。而阿Sam亦承認所有控罪，被判多項罪名，當中有幾項是同期執行，有幾項是分期執行，不少網民都好奇究竟阿Sam總共要坐幾年監呢？

阿Sam（譚俊彥飾）意圖殺死阮進（林嘉華飾），不過阿一（陳山聰飾）及時趕到為阮Sir擋刀，最後死於阿Sam刀下。（電視截圖）

+ 10 + 9 + 8

阿Sam被控誤殺賴國明（唐嘉麟飾）判處入獄10年、誤殺陳淑嫻（江欣燕飾）判處入獄6年、非法處理賴國明屍體判處入獄18個月，同期執行，即是阿Sam因這3項罪名共需坐10年監。此外，他被控誤殺沈敬一（陳山聰飾）判處入獄15年、非法處理胡啟思屍體判處入獄20個月、串謀妨礙司法公正判處入獄2年，分期執行，即是阿Sam因這3項罪名共需坐18年零8個月監。最後他被控串謀詐騙判處入獄10年、串謀製造虛假文書判處入獄10年、串謀發表虛假陳述判處入獄10年，同期執行，即是阿Sam因這3項罪名共需坐10年監。所以阿Sam被控共9項罪名，總共要坐38年零8個月監。

阿Sam被控共9項罪名，總共要坐38年零8個月監。（電視截圖）

+ 20 + 19 + 18

在劇集大結局結尾，阿Sam坐完監出來已經滿頭白髮，出獄後到靈堂拜祭阿媽林師奶（韓馬利飾），靈牌上寫她於2028年5月16日逝世。之後阿Sam重回大東邨偶遇肥仔富（何遠東飾），兩人互相扶持上山話舊。據肥仔富所講，阿一的遺腹子考入大學讀醫，而阿Sam入獄時阿一兒子未出世，所以推斷他應該20歲左右，即是阿Sam大概服刑20多年，與之前所講的刑期有出入，不過可能考慮到阿Sam在監獄表現良好，再扣除假期，最終提早出獄。

阿Sam坐完監出來已經滿頭白髮，與肥仔富（何遠東飾）互相扶持上山話舊。（電視截圖）

原來七子重聚的畫面是在大結局。（劇照）