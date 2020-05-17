青峰於新碟《太空人》線上影展落淚　MV女主角張鈞甯險遭破相

吳青峰去年推出首張個人專輯「太空人」，耗時1年、邀請9位導演一同創作出12支MV，昨晚舉辦「太空人線上影展」直播，與粉絲線上回顧MV，並解鎖最後一支「傷風」MV，憶及MV拍攝與圈內好友力挺的過程，吳青峰一度哽咽落淚，感性表示：「今天『太空人』專輯概念終於完整了！」

吳青峰去年推出首張個人專輯「太空人」（IG@imqingfeng）

「太空人」MV男主角林柏宏擔任嘉賓，與吳青峰現場call out給女主角張鈞甯，正在拍戲的張鈞甯在電話中苦笑表示：「上次打來要了3天檔期，今天打來一定沒好事！」張鈞甯、林柏宏雙雙爆料兩人為了拍吳青峰的MV都破相，當時張鈞甯戴太空人頭盔敲到鼻子破皮，林柏宏則是拍乾杯喝酒鏡頭時，被張鈞甯突然敲瓶撞到牙齒斷裂出血。「傷風」MV邀來金像獎電影導演翁子光合作，以電影規格打造，吳青峰開玩笑說：「選當最後一支MV，是怕其他導演看了要追加預算。」並透露拍攝前2個月非常焦慮，果然拍攝當天就有在40度高溫室內的獨舞戲、哭戲。

吳青峰哭戲自然，他讚導演很會導戲，「我和對手演員一對到眼神，不知道為什麼就哭出來了」，而這也是翁子光首次拍攝MV，他讚吳青峰是非常聰明的演員，但MV經驗實在太「燒腦」，開玩笑說：「能幫吳青峰拍MV很有面子，但這可能是我最後一次拍MV。」「太空人」專輯黑膠版已發行。



吳青峰去年推出首張個人專輯「太空人」，耗時1年、邀請9位導演一同創作出12支MV :

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