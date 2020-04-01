【張國榮逝世17年】細數5位哥哥樂壇接班人　青峰成港外代表

「哥哥」張國榮不但為樂迷留下不少經典作，更熱衷於提攜圈中新人，因此許多後輩談起他時都感觸萬分。在1989年哥哥宣佈退出樂壇後，樂迷大歎可惜，圈中人更積極尋找「下一個張國榮」。以下5位歌手曾被外界封為「張國榮接班人」，時至今日，他們在樂壇上的發展又如何？

1. 古巨基

1994年由吳君如及黃偉文主持的商業電台節目《娛樂性騷擾》中，哥哥被問到自己會選誰成為接班人。談到樂壇方面時，他點名當時還剛出道的基仔，認為他的唱功與譚詠麟相似，只要稍作調整就能找到自己風格，相信他日後能成為偶像歌手。

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這位哥哥欽點的接班人，自2012年淡出樂壇前已橫掃大部分樂壇男歌手獎項，2015年參加《我是歌手3》亦備受好評。2017年回歸香港樂壇時，基仔推出專輯《Salute to Dear Leslie》，翻唱哥哥經典名作，向這位看好自己樂壇發展的偶像致敬。

按此觀看基仔《我是歌手3》返場表演翻唱《明星》。

2. 黃翊

1986年以哥哥的經典快歌《Stand Up》參加《第五屆新秀歌唱大賽》入行的他，簽約新藝寶後被力捧成「張國榮接班人」，哥哥不但認可其唱功，更親自為他寫了一首《太陽傘下》。當時事業正處於巔峰的他，卻因堅持與女歌手黃寶欣拍拖而被雪藏，更因此在1992年退出樂壇。

及後黃翊專注飲食生意，近年受太太鼓勵，希望讓兒子看到父親昔日身為歌手的一面，決心復出樂壇。最近不但擔任《流行經典50年》演唱嘉賓，上年5月更與舊愛黃寶欣合唱《A Second Chance》。

3. 劉漢樂

1989年哥哥宣佈退出樂壇後，他所屬的唱片公司新藝寶與商台合辦「張國榮接班人大賽」。顧名思義，比賽是為了尋找有潛質的新人繼承哥哥的魅力，因此只接受男參賽者，並要求參加者只能翻唱哥哥的作品。評判包括黎小田、鄭丹瑞等，勝出一方能即時與新藝寶簽約。

十位參賽者當中，最後劉漢樂憑一曲「奔向未來的日子」及表演期間拋出外套的一幕贏得冠軍。不過外界卻認為他根本不像張國榮，而他亦只推出過一張唱片，及後結束短暫的歌唱生涯。

4. 黎明

哥哥退出樂壇後，樂壇正式進入「四大天王」年代，外界亦不斷猜測四人當中誰會成為真正的「張國榮接班人」。而四大天王當中，哥哥其實一直在背後提攜黎明。1993年Leon首度贏得「十大勁歌金曲最受歡迎男歌手」時，頒獎嘉賓正是張國榮。片段至今仍在網上流傳，看得出當時哥哥對Leon得獎十分高興，畫面頗具傳承味道。

退出樂壇後黎明主要擔任提攜後輩的角色，2004年與商人林建岳成立唱片公司A Music，在發掘新人方面相當落力。衛蘭、衛詩、JW王灝兒等知名歌手，出道初期亦在黎明提攜下於A Music發展歌唱事業。

5. 吳青峰

放眼整個華語樂壇，其他地區亦曾出現「張國榮接班人」，蘇打綠主音吳青峰就是其中之一。青峰不但以獨特嗓音著名，更能參與音樂創作，其全能音樂人形象被外界稱為「張國榮接班人」。早在2008年，導演王家衛就曾邀請青峰拍戲，認為他具備哥哥的特質。只是他對拍攝電影沒有興趣，於是婉拒邀約。

不過音樂生涯卻非一帆風順，《喜歡寂寞》原本是青峰為那英和張惠妹寫的原創歌曲，只是當時先後被兩位天后拒絕，才出現2011年蘇打綠的版本。他最近亦與蘇打綠隊友同台演出，並宣布結束3年的休團期，讓樂迷期待青峰及蘇打綠日後的發展。