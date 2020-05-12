《PRODUCE 101》製作人安俊英承認造馬　判刑3年兼罰款3600萬韓元

韓國MNET人氣選秀節目《PRODUCE 101》系列去年爆出造假，韓國檢方於上月21日重新展開調查後，初步判決結果於今日（12日）正式出爐，節目製作人安俊英PD及監製金勇範被判刑3年、罰款3600萬韓元（約23萬港元），正式的宣判結果將於本月29日公布。

安俊英、金勇範等人涉嫌在《PRODUCE 101》第一至四季的最終直播中，操控觀衆的收費文字投票結果，為特定參賽者帶來利益。 另外，安俊英還涉嫌收受利益，接受了由各個娛樂企劃公司在江南一帶的娛樂場所提供的超過40次招待，據估計每次的接待金額超過數百萬韓元，合共超過一億韓元（約67萬港元）。

節目製作人安俊英PD及監製金勇範被判刑3年、罰款3600萬韓元。（Viu《K1頭條》提供）

安俊英和金勇範去年底以共同犯下欺詐罪、妨礙公務罪、瀆職罪，及違反《禁止不正當請託法》而被起訴，安俊英於上月開庭審判時透露，因為背負着巨大的收視率壓力，以及不能讓節目失敗，才走上造假的歪路。檢方今日表示雖然被告人雖不是追求個人利益，卻自稱是「國民製作人」，以個人的想法捏造出道成員名單，沒有將觀眾放在眼內，最終兩人被判刑3年及罰款3600萬韓元（約23萬港元）。

《PRODUCE 101》第一、二季。（MNET）

第三季《PRODUCE 48》及第四季《PRODUCE X 101》。（MNET）

安俊英在庭上作最後辯述時表示感到很後悔，相當怨恨自己：「我以為自己所做的一切只是為了好的結果，繼續自我安慰、欺騙自己，想着無論過程如何，只要有好的結果，才不會白費參與節目的練習生和工作人員的努力。對於這樣的自己，實在感到太寒心了。」金勇範則承諾這輩子會繼續好好反省：「因為我導致全國民、練習生們受到傷害，還有因為我遭受污名的公司、以及前後輩們，我每天都在祈禱真心希望得到原諒。」

另外，副製作人李某被判處2年有期徒刑，而五名演藝企劃公司的有關人士因涉嫌不正當委託而被判處1年有期徒刑，正式宣判將會於本月29日宣布。

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