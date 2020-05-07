莊錠欣Elkie@CLC力谷TWICE子瑜處女寫真　好姐妹孖住剪空氣瀏海

CLC莊錠欣Elkie和TWICE子瑜老友鬼鬼，兩人一同在韓國打拼，加上年齡相近自然成為好姐妹。近日子瑜推出首本個人寫真集，作為好友的Elkie除了第一時間更新IG做宣傳大使外，她更特意上傳二人齊齊剪空氣瀏海的近照。

早前TWICE子瑜推出首本處女寫真，作為好友的Elkie近日終於收到實物，她當然立即在IG炫耀一番，惹來粉絲羨慕。Elkie講到「Finally, I got to see this，等了很久後的快樂」，可見二人的好感情。除此之外，Elkie亦有上傳幾張與子瑜的合照，表示是兩人難得在同一時間剪瀏海而拍的紀念照。每次見到「ET姐妹」合體，都會引來大批粉絲留言。

莊錠欣Elkie為子瑜落力宣傳。（IG/@chongtingyanelkie）

按圖睇「ET姐妹」合體美照：

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莊錠欣Elkie在內組合CLC今天（7日）亦有參與由88rising舉辦的「ASIA RISING FOREVER」籌款直播，Hyukoh、姜丹尼爾和本月少女都有代表韓國參與。直播中CLC除了穿上睡衣大跳《Me》外，她們亦透露正在用心準備新專輯，未知到時子瑜又會否禮尚往來，落力為好姐妹Elkie宣傳新專輯呢？

CLC今天通過直播透露正在準備新專輯。（YouTube截圖）

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