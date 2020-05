莊錠欣Elkie@CLC力谷TWICE子瑜處女寫真　好姐妹孖住剪空氣瀏海

CLC莊錠欣Elkie和TWICE子瑜老友鬼鬼,兩人一同在韓國打拼,加上年齡相近自然成為好姐妹。近日子瑜推出首本個人寫真集,作為好友的Elkie除了第一時間更新IG做宣傳大使外,她更特意上傳二人齊齊剪空氣瀏海的近照。

早前TWICE子瑜推出首本處女寫真,作為好友的Elkie近日終於收到實物,她當然立即在IG炫耀一番,惹來粉絲羨慕。Elkie講到「Finally, I got to see this,等了很久後的快樂」,可見二人的好感情。除此之外,Elkie亦有上傳幾張與子瑜的合照,表示是兩人難得在同一時間剪瀏海而拍的紀念照。每次見到「ET姐妹」合體,都會引來大批粉絲留言。

莊錠欣Elkie為子瑜落力宣傳。(IG/@chongtingyanelkie)

按圖睇「ET姐妹」合體美照:

莊錠欣Elkie在內組合CLC今天(7日)亦有參與由88rising舉辦的「ASIA RISING FOREVER」籌款直播,Hyukoh、姜丹尼爾和本月少女都有代表韓國參與。直播中CLC除了穿上睡衣大跳《Me》外,她們亦透露正在用心準備新專輯,未知到時子瑜又會否禮尚往來,落力為好姐妹Elkie宣傳新專輯呢?

CLC今天通過直播透露正在準備新專輯。(YouTube截圖)

