【矚目配角】王俊棠公開TVB生存法則　斥後生唔識撈：冇用腦！

雖然王俊棠（棠哥）在無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》裏面，對兒子池子孝（阮政峰飾）、女兒池美麗（鍾凱琪飾）疼惜有加，是一等一的「池富」，但一直以來他在電視、電影都主要飾演大奸大惡之人，更有TVB「御用惡人」之稱，他首個TVB劇集角色，便是《陀槍師姐》裏面的聶世官，一個以真身人物葉繼歡為原型的賊王，然後《陀》劇系列第2、3輯，都是由他演「終極Boss」，「但我覺得《陀槍師姐IV》係我最滿意嘅，我自己設計埋個形象，紅毛、紅鬚，有啲發揮，出到嚟好勁，仲要殺埋個大佬！」

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TVB御用惡人

今日（22/5）剛好64歲的棠哥，加入TVB達23年，拍了接近130套劇集，過半數都是奸角，他直言每種奸、每種惡都是不同，斯文敗類和惡霸縱然同屬奸人但卻有天淵之別，「個樣唔同、諗法唔同、做法都唔同，演秦檜嗰啲就要卑躬屈膝，陰陰沉沉，笑騎騎放毒蛇。」至於奸中之奸，現時必是內地宮鬥劇的一班娘娘，「表面上對你好好，其實後面就想你死，完全反映到人本身嗰種幸災樂禍嘅感覺，見到人衰個心會好似好開心咁，人好又唔抵得，最好就自己好。」難道棠哥骨子裏也是這樣？他直言年輕時確實好勝：「但人愈大就愈覺得贏咗又點，好多嘢根本就用唔着，你屋企成疊底褲，幾時着到底嗰啲？面嗰幾條着着下洗完又放番上面。」

王俊棠正式入行前，曾經擔任過模特兒多年，更與梁家輝等到澳門出席當地首個時裝騷：「除咗身高之外，我覺我當年自己好似隻馬咁，冇乜脂肪嘅！」但因為做模特兒唔算搵到食，所以他身兼多職，幫補家計。（陳順禎攝）

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全裸出道

時間回到1979年，棠哥細佬不幸遇上車禍，「雖然仲有家姐、細妹，但得返我一個仔，所以我都唔繼續行船喇」。決定留港工作的他，一邊與朋友合作做運輸生意，一邊在蘭桂坊蒲點「DD」（Disco Disco）打工，一邊做模特兒行騷，一邊做「茄呢啡」，半隻腳踏入娛樂圈，到1985年獲李修賢、王鍾邀請，正式投身影圈接拍《流氓公僕》，「有人搵我，幾大都去啦，係咪先？（全裸喎！）全裸呀，好犀利，嗰時帶起咗個熱潮，之後成龍又裸、洪金寶又裸，好多人都裸。」棠哥之後一直在影圈打滾，或者惡得太入型入格，他於1997年的其中一天，在其經營的酒吧「雷明登」遇上賞識他的《陀槍師姐》監製鄺業生，自此走進小熒幕，晚晚陪住觀眾電視汁撈飯。

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TVB生存法則

「喺TVB拍第二套戲，做（1998年版《鹿鼎記》）鰲拜嗰陣，我先發現自己係唔識做戲。」棠哥那時41歲，比起當年分別30歲和26歲的陳小春和馬浚偉兩位主角年長一截，但對他而言，這兩位後生仔才是電視前輩，「真係達者為先，唔好以為自己做咗一段時間電影就好叻，有啲前輩真係好謙虛，真係要向佢學習，佢唔會話你，耐唔耐會提點你。當然啦，而家有啲後生就以為自己好叻，會指手劃腳，都唔緊要嘅，你幾廿歲仲同佢計較咩？」乍聽起來，棠哥似是對新一代演員有不少看法，而他亦直認不諱，除了職業道德──「我好憎人遲到」之外，最大的問題是「唔識撈」。

「我記得我有套劇係要吊威吔嘅，個演員要吊到五樓高，之後跌番落二樓，咁下面當然係有紙皮墊住啦，但係呢啲嘢點解要做先，如果你話唔做，替身就會做，呢啲係畀替身、武師㗎嘛，你做乜搶埋人哋個位，你就係唔醒目，你係得，但你都要畀碗飯人食㗎，都唔用腦嘅！」雖然棠哥話自己當時並非在現場，細節都是從別人口中得知，但故事卻是確確實實隱含着在TVB上下通用的生存法則，「你提佢，佢都唔高興，你以為人哋唔記得，唔係呀，只係一時唔記得啫，你出咩聲，出聲即係話人唔好，個嘴好緊要，Keep your mouth shut。」

訪問期間，王俊棠在天台上爬高爬低，比起好多後生仔更加百厭。事實上，他十多歲行船做水手途經神戶市時曾經意外摔倒，導致腳部骨折。（陳順禎攝）

綠葉王

提到TVB演員近年逐一離巢，其中一位綠葉王劉江離開TVB受訪時更暗指自己遭待薄，令外界不少人怪責這間全港最大電視台不懂如何留住人才，作為23年老員工的棠哥便直言雙方都有問題：「舊嘅唔去，新嘅就唔嚟。我哋都要適者生存，既然公司要改革、要變，你就要適應公司，唔接受改變就唯有走，唔接受又唔離開就你自己辛苦。」確實，多數觀眾都察覺出TVB正在改變，只是改變速度未必追得上時勢，作品仍然與國際標準，甚至國內水平有所差距，棠哥坦言一切都是錢作怪：「TVB規模好細，比起內地十億、八億咁拍，邊有得比，人哋千軍萬馬，一場戲就一萬幾千人。有時畀你一個Budget（預算），未曾拍完，就冇晒Budget，咁點呀，唯有想辦法拍埋佢，有時都會覺虎頭蛇尾。（往往都衰收尾？）我又唔敢咁講，容乜易俾人炒魷㗎！」果然，對於不可說的事物，我們必須保持沉默，就如維根斯坦《邏輯哲學論》所說一樣。