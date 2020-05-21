鄭秀文私人醒減肥秘方　梁漢文實測飲「縮水湯」一星期瘦6磅！

梁漢文（Edmond）近日在自己的YouTube Channel跟網民分享一條段片，內容是由「減肥達人」鄭秀文（Sammi）傳授給他的減肥秘方，Sammi形容是「超唔健康」的減水腫餐單，可以幫助他在短時間內「縮水」！

Edmond向Sammi「求救」！（YouTube影片截圖@梁漢文 Edmond Leung）

影片中，Edmond致電Sammi「求救」，事關他說自己年尾要開演唱會，而因為疫情關係，早前健身室關門，少了做運動，直情「肥到隻豬咁」！於是，Sammi介紹「縮水湯」給他，更指飲7日就會見效。不過，她強調這個方法只是瘦水份，不會太減到脂肪。Edmond立即實行，最終成功在一星期內由155磅減至149.4磅。

Sammi經常做運動，在健身減肥方面勁有心得。（Instagram@sammi_chengsauman）

Sammi 縮水湯減肥餐單如下︰

+ 13 + 12 + 11

Edmond提醒雜菜湯餐單並非適合所有人士，故嘗試之前，最好視乎閣下身體狀況，如患有慢性疾病，或其他人士，建議資詢醫生意見，切勿糊亂效法。

Sammi食紫薯嘅方法有好多種。（IG：sammi_chengsauman）

Sammi在Keep Fit減肥上，一向有不少心得，早前她拍攝了一條影片，教大家食紫薯減肥。她指先將紫薯蒸熟後放在雪櫃一晚，不需放冰格，第二日晚上蒸熱它，因紫薯變凍後會產生抗性澱粉，吃進體內不易被吸收，令身體吸收的卡路里減少，達減肥效果。

點擊下圖睇吓Sammi嘅健康身形︰