《紙房子》劇評：驚天劫鈔犯罪玩足4季夠癲喪　反英雄們有血有肉

HBO的王牌劇《西部世界》（Westworld）第三季完結了。各位是不是又要面臨劇荒了呢？別擔心，上個月《紙房子》（La casa de papel）第四季出爐。要提醒一下，這可不是美劇《紙牌屋》（House of Cards）。雖然名字僅有一字之差，但在傳播度上，兩者卻霄壤之別。

《紙牌屋》不僅在美國本土火爆，而且蔓延到國內。豆瓣上，《紙牌屋》的評分人數突破了15 萬。《紙房子》卻不一樣。2017年，《紙房子》在西班牙開播。一開播，它便打破了收視率記錄，成為Netflix有史以來收看人數最多的非英語劇集。在IMDb上，近22萬名網友為其打出8.5分。隨後，它還成了IMDB上第四受歡迎的電視劇，還收穫了艾美獎最佳劇集。儘管在國外如此火爆，然而，它在國內卻頻頻遇冷。開播4季，僅有一萬人評分，口碑卻是極佳。最近新出的第四季，內地豆瓣網評分直衝9.1。

爛蕃茄劇集評分（爛蕃茄截圖）

+ 13 + 12 + 11

1. 出人意表與緊湊的劇力



口碑如此能打，其實全得益於緊湊刺激的高能劇情。劇情可謂是十分鐘一高潮，二十分鐘一反轉。而在進入劇情前，筆者先帶大家來認識本劇的主角們。男主角是一位名叫「教授」的怪人，他是整個犯罪團伙的大腦。

他畢生的夢想，就是實施一次完美的搶劫案。而且，這還不是一般的搶劫案。作案目標，是西班牙皇家鑄幣廠。為了這一次搶劫，教授做了足足20年的準備。他將自己變成一位幽靈人，沒有人知道他的真實姓名和身份。在國家系統裡消除了自己的指紋、不留下任何犯罪記錄，身份信息只停留在19歲。而且，他還練就了一身厲害的空手道。一切就緒之後，教授召集了八個精明能幹的成員。為了確保每個人身份不被洩露，他對每個人以城市相稱。

教授召集了八個精明能幹的成員。為了確保每個人身份不被洩露，他對每個人以城市相稱。（《紙房子》劇照）

東京，本劇女主角，在逃通緝犯。性感而野性的她，是個不折不扣的暴力專家，也是團隊裡的不定時炸彈。 里約，年少有為的天才黑客。 柏林，邪魅狷狂，是個心狠手辣的搶劫慣犯。他曾在巴黎的香榭麗舍大街，竊取了434顆鑽石。經驗豐富的他，擔任領隊一職。 內羅比，假鈔專家。她加入的本意是就是大賺一筆，然後接回被別人收養的親生兒子。 莫斯科，機械專家。他出身於社會底層，因為偷竊，沒少蹲局子。 丹佛，莫斯科的兒子，小混混一枚。打架鬥毆，吸毒酗酒，樣樣精通。 赫爾辛基與奧斯陸，身材健碩的雙胞胎，是團隊裡的打手。

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這個犯罪團伙的作案方式令人驚詫。在以往的影視劇中，劫犯得手後往往在第一時間逃離現場，避免與警察交鋒。但在劇中，一夥人成功打入鑄幣廠內部後，本可帶著800萬現金遠走高飛。但他們卻故意等待著警察的到來，並與之火拼。在以往中，雙方一旦火拼，罪犯自然就會拿人質的性命威脅。然而，本劇的罪犯們對待人質的方式卻著實讓人大跌眼鏡。人質雖然是他們與警方對壘談判的籌碼，但他們又定下了規矩：任何時候不得傷害人質。

劫犯得手後往往在第一時間逃離現場，但在劇中，一夥人成功打入鑄幣廠內部後，本可帶著800萬現金遠走高飛。但他們卻故意等待著警察的到來，並與之火拼。（《紙房子》劇照）

為什麼？原來，人質裡還藏著英國大使的女兒。她可是教授手中的殺手鐧。教授主動與警方進行了一場談判。不過，他定下了令警察進退兩難的一個條件：釋放大使女兒或是八名普通學生，只能二選一。迫於外交壓力，警察只能選前者。這時候，高能劇情來了。教授將與警方的談判過程錄下來了，並將錄音上傳到社交網站。一時間，群情激憤，警方被推到了普羅大眾的對立面。這樣，騷亂的群眾就成了罪犯手中最有力的王牌。

好好的搶劫為什麼要弄得如此大費周章呢？其實，這夥罪犯的胃口不是一般的大。錢庫裡的800 萬現金，他們根本不感興趣。他們的真正目標是製造一批警方無法追踪的真鈔。而現場動手印新鈔，需要充裕的時間。以上所做的，不過是為了爭取多點時間印更多的鈔票。在教授的精密部署下，罪犯們最終成功帶走了22 億歐元新鈔。一場完美的犯罪，莫過如是。不過，這僅僅是他們的起點。

一場完美的犯罪，莫過如是。不過，這僅僅是他們的起點。（《紙房子》劇照）

他們又有了更大的胃口—— 西班牙國家銀行的100噸儲備黃金。為了達成目標， 教授的方法也是讓人驚愕。直接用飛艇在馬德里上空撒下一億四千萬歐元現金。然而，這次，他們卻被警方制裁了。誰有這麼大的本事制裁這夥高智商罪犯呢？答案你絕對想不到。一個大腹便便的孕婦—— 談判專家艾麗西婭。

她一一化解掉教授的攻勢，併步步為營，將罪犯們推向瓦解邊緣。教授這個團隊大腦甚至被她搞得智商掉線，教授智商一掉線，團隊立馬就處於分崩離析的邊緣。

除了罪犯與警方的對壘過程高能，劇裡的愛情故事也很高能。（《紙房子》劇照）

2. 出人意表的愛情

除了罪犯與警方的對壘過程高能，劇裡的愛情故事也很高能。本來，教授一直要求團隊成員不允許發生戀情。結果，最年輕的里約與性感狂野的東京搞上了姐弟戀。剛開始，兩人只是約炮玩玩。沒想到的是，兩人紛紛淪陷，成了彼此的軟肋。而這段姐弟戀，也給教授的作案計劃添了不少亂子。

還有，在搶劫鑄幣廠過程中，丹佛與其中的一名女人質產生了奇妙的愛情。後來，這名女人質也成為團隊的一員，化名斯德哥爾摩。

最神奇的，是教授的愛情。他的女朋友原本是一名女督察。結果，在愛情的滋潤下，她被「感化」，與教授共進退。

他們作案時所帶的面具。面具上的畫像，是著名畫家薩爾瓦多·達利。（《紙房子》劇照）

3. 出人意表的癲喪人物

在《紙房子》中，精彩的不僅是驚險刺激、節奏緊湊的劇情，還藏著更深一層的含義。一個明顯的隱喻。

他們作案時所帶的面具。面具上的畫像，是著名畫家薩爾瓦多達利（Salvador Dalí）。達利是西班牙一位具有卓越天才和想像力的畫家，開創了超現實主義先河。他有一句名言，流傳至今：我同瘋子的唯一區別，在於我不是瘋子；我同人類的唯一區別，在於我是瘋子。

正是因為這種不羈的怪誕，達利也被世人稱為「一個時代的締造者，一個瘋狂的藝術家」。許多長期處於壓抑狀態下的年輕人，都將達利作為解放自我思潮的英雄。

面具之下，並沒有思想解放，只有愚昧和狂熱。（《紙房子》劇照）

再來看看《紙房子》裡的劇情。在印鈔行動中，教授將自己塑造成當代羅賓漢。在大眾看來，他所做的一切，是對腐敗政府和萬惡的資本家的對抗。而大眾被教授所蠱惑，也戴上了「達利」面具為其推波助瀾。

但是，這樣真的是解放了思想嗎？恰恰相反。面具之下，並沒有思想解放，只有愚昧和狂熱。稍一煽動，人民就被蒙蔽了雙眼，成了劫賊手中最強力的王牌。如此看來，達利面具是不是頗為諷刺呢？最後，送一句話與諸位共勉吧——唯有獨立思考，人才具有真正的生命力。

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