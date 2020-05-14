《Normal People》劇評︰imdb直迫9分！直面高中生難以啟齒的愛慾

被冠以青春片的名頭，卻在開場就給觀眾性愛場面和粗口預警的劇，還真沒見過。但，千萬別以為這是一部拿著各種大尺度作為噱頭的狗血青春劇。不僅不狗血，它的質量還相當有保障。《紐約時報》暢銷書榜首銷小說《Normal People》改編，BBC出品，故事紮實，製作精良。

這部叫《Normal People》的劇可不普通，開播沒多久就拿下豆瓣9.0，IMBD 8.9的好成績，最近還衝上了豆瓣實時熱門書影音Top 1。

主創人員方面，劇本由原書 作者Sally Rooney參與小說到劇本的改編，導演之一Lenny Abrahamson也是知名人士，曾導演2015年的熱門電影《抖室》（Room），入圍多項電影節，獲奧斯卡、金球獎等多項提名。

演員Daisy Edgar-Jones（飾Marianne）與Paul Mescal（飾Connell）雖無挑大樑的經驗，基本算是新人，但表現不俗。不論細膩的情感，還是尺度的挑戰都完成得很好。

甚至可以說，該劇的成敗跟主演關係密切。因為了解小說影視化改編的人或許知道，小說與影視一個很大的差異在於，小說可以穿透主人公的軀體抵達其內心。越是繁複的心理描寫，對影視化而言，處理起來越麻煩。

而該劇的原著正是精確描繪人物心理狀態的小說。所以說除了導演取景的配合，演員神色肢體的表現便顯得格外重要。不下點功夫，繁雜的內心情緒，根本無法傳遞準確。

按圖睇《Normal People》精彩劇照：

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（《Normal People》劇照）

再者，就故事內容而言。兩位主演的戲份佔了絕大部分，整個故事的核心便在於Marianne​和Connell之間的複雜關係，從高中到大學，再到畢業後參加工作。配合著劇本，需要兩位演員之間張力十足。這段發生在愛爾蘭的私密情事才得以變得真實可觸。

情愛關係固然是當事人雙方的事，而非跟對方家庭談情說愛。但家庭對人的影響卻時常間接地影響著一段感情。比如該劇中陰暗、乃至恐怖的家庭成員對Marianne​心靈的創傷。以及階級、金錢之於Connell的枷鎖。

（《Normal People》劇照）

Marianne與Connell的關係開始於高中時期。兩人是斯萊戈郡（County Sligo）一所高中的同班同學，都是學霸級人物，聰慧過人。劇中開場打的第一個照面就是炫耀成績，高中時期名列前茅，上了大學也穩拿各自院系的獎學金。

此外，Marianne出生優渥，家境富裕，性格乖張、孤僻。高中時的她形單影隻，沒有朋友，甚至一度成為同學玩笑的對象。當然，這種連老師都敢反駁的人，面對同學的惡意，必然回擊。

Marianne出生優渥，家境富裕，性格乖張、孤僻。高中時的她形單影只，沒有朋友。（《Normal People》劇照）

Connell則性格溫和，在學校挺受歡迎，出身貧寒，母親是Marianne家的幫工。這個長相英俊，身材健壯的男生雖然十分優秀，卻始終有些為家境自卑。比起Marianne張揚的自我，他更希望獲得集體的接納。這也是為什麼就算愛著Marianne，與她發生了關係的情況下，他們的情事都不能公開，因為不想被同學朋友排擠。

而同學眼中古怪的Marianne其實也有她的苦衷。父親是個已故的家暴男，哥哥像個古惑仔，說出過希望她死了這種話，甚至後來用門打斷過她的鼻子。母親長期生活在這種環境中像一具沒有靈魂的軀體。

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總而言之，這樣兩個背景的人相愛了。他們的情愛是飽滿的。不論靈魂或身體。靈魂上，他們都愛看書，都是彼此眼中最聰明的人，惺惺相惜。身體上，他們慾望充盈，十分合拍。

但是，如果毫無掙扎之處，便不是愛情了。高中畢業晚會，Connell出於自己懦弱，礙於他人的眼光，沒有邀請Marianne作為女伴，而是選擇了其他人。要知道，國外高中畢業晚會是人一生中非常重要的經歷。遭受同學和自己兄長欺凌的Marianne，最終被這件事壓倒了。缺乏關愛而敏感的她，愈加陷入了自己不配得到愛的心理中，同時切斷了與Connell的聯繫。

但，由於曾報考同一所大學的緣故，兩人不可避免地重逢了。兩個真心愛過的人，也不可避免地舊情復燃。

（《Normal People》劇照）

在都柏林的聖三一大學（Trinity College），Marianne變得越來越漂亮、時髦，也結交了自己的朋友。而曾經受歡迎的Connell變得難於融入人群。她引他融入了她的圈子。

但，就像她受不了Connell高中時那些性別歧視、插科打諢，把自己女友曝露的照片給其他人看的朋友一樣。Connell面對Marianne的富二代朋友也時有壓抑。

在Marianne周圍都是富二代朋友的環境下，Connell因經濟原因暑假付不起房租，也不肯啟齒跟Marianne開口與她同居，便選擇回斯萊戈郡。而Marianne當然感到受傷，以為他要跟她分手，自己又被拋下了。於是很長一段時間兩人又斷了聯繫。

Marianne變得越來越漂亮、時髦，也結交了自己的朋友。而曾經受歡迎的Connell變得難於融入人群。（《Normal People》劇照）

就這樣，兩顆敏感的心都以自己的方式包裹自己的脆弱，也都覺得對方需要找其他人。這種家庭環境造就的敏感、脆弱，以及深層的不自信是他們深愛卻又難於在一起的原因。

家庭背景，乃至受其影響的性格之外，靈與肉是主人公之間糾葛產生的關鍵。比起靈魂的深層吸引，以及命運的不可測。性在兩人間的吸引力顯得格外直接，多段性愛場面，從感官上直接地傳達了，這對男女難於分割的磁場。

落在對方身上粘稠的眼神﹑小塊皮膚的特寫﹑毛孔溢出的汗水與潮濕的蘇格蘭﹑音樂游離在空氣中…他們的情愛關係並非用言語和邏輯可以完全展現的，觀眾需要在聲畫中得以感知。

（《Normal people》劇照）

《Normal People》證明了青春片不必捨掉青澀單純後就滑向混亂狗血。它對性的刻畫、呈現方式，揭開了當代社會人們習以為常，卻又一定程度難於坦率面對的東西。沒有讓年輕人的性愛，淪為兩個心智不全的學生惹出的爛攤子，而是展示給觀眾兩顆心是如何需要彼此的慰藉。

這種性愛關係，不是青春期的不安躁動。它更深邃，更像是人物性格的一部分，折射了主角的心理。例如Marianne後期走向虐待性的性關係，便可窺見成長境遇在其心中埋下的鬱結，而Connell無法做到對她有粗暴的性形式，也體現了他個性中溫和的部分。

所以說，《Normal People》是真正在探討性愛，而非把性當作目的。

《Normal People》是真正在探討性愛，而非把性當作目的。（《Normal people》劇照）

如此聚焦人物的劇情，當然也涉及主人公的轉變與成長，何況這是一個橫跨數年，從高中發展至主人公大學畢業後步入工作的故事。

Connell曾經並不知道自己想幹什麼，為了賺錢準備填報法律，但就像他自己說的，其實難以想像他系上領帶的樣子。

Marianne不同，她知道自己是誰，以及想要什麼。她直接了當地指出Connell該報考文學，因為他愛看書，也才華。事實證明，Marianne是正確的。Connell成為了文學系的高材生，還獲得了獎學金和遊學機會。不過，他很受導師同學欣賞的同時，書稿卻被拒，對方認為他很有才華，但缺乏自信。

Connell曾經並不知道自己想幹什麼，為了賺錢準備填報法律，但就像他自己說的，其實難以想像他系上領帶的樣子。（《Normal People》劇照）

Connell沒主見、不自信、為他人束縛這點，與Marianne的關係中也有體現。比如，兩人的關係很大程度都是Marianne作為主動者，主動跟Connell表白。大學重逢後，主動與他聯絡，並將其介紹進她的朋友圈子。暑假邀請他去自己父親在意大利的度假住所…

Connell呢？很長一段時間，他都不曾在他人面前表現出他與Marianne的親密。而高中時沒邀Marianne去畢業晚會，也正是由於他怯懦於他的朋友團體。

時過境遷他對自己年輕時的錯誤也有了反省，終於不再遮掩對Marianne的愛。在高中朋友的葬禮上，他眾目之下無所顧忌地擁抱許久未見的Marianne，也在之後的新年夜邀請她一起去高中舊友的聚會。

（《Normal People》劇照）

轉變不僅體現在對愛更率直的態度上，文學事業方面Connell也有更主動地追求機會。劇集後段，他申請參與紐約的MFA 創意寫作課程的機會，並且沒有告知Marianne，因為不想讓她覺得自己是個沒有主見的人。

成長的主題體現在這部劇中，是對自我的找尋。從自卑到自信，從沒有主見到有主見。這個過程是痛的，也是有掙扎的，因為必須打破原來的自己。

當然從之前的討論也能看出，《Normal People》不僅僅成長一個主題，身份、愛與性、心理健康等問題都是它探討的一部分，甚至，性別、言論自由等內容也夾雜其中。這些討論並不以理論的形式出現，而是都附著在人物劇情的微妙細膩之上，隨著這段愛情的脆弱與激烈被傳遞出來。所以可以說，這部劇是飽含情緒的，需要觀眾嘗試以情感去體驗它，而非理性主導，才能覺察當中動人的地方。

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