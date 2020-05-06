《人文教育101》劇評：少年版N號房！向邪惡稍作妥協豈料是不歸路

校園暴力、未成年人援交、高中生犯罪、黑社會…這些元素共同組成了Netflix新劇《人文教育101》（인간수업）。這是今年繼《屍戰朝鮮2》（킹덤）之後，第二部只在Netflix播出的原創韓劇。一共十集，一次過上架。

開篇十足泰國電影《出貓特攻隊》（Bad Genius），亮出階級與教育平等問題；中間酷似《性愛自修室》（Sex Education），直指性與青春；結局非常《少年的你》，男女主依附、共生，被推動著走向深淵。但《人文教育101》又都不是它們，因為比它們更慘烈，也更值得深思。

未成年人援交和犯罪的題材，不禁讓人聯想到受害者和施害者中均有未成年人的「N號房」事件。極具Netflix風格的節奏和敘事，絲毫不克制的暴力、血腥，讓人又痛又爽。和「十九禁」的《夫妻的世界》（부부의 세계）比起來，《人文教育101》的禁忌更多，被判定為「青少年不可觀看」，類型也被歸為「驚悚」。

按圖看《人文教育101》精彩劇照：

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運氣不好的未成年人

如果真有運氣這回事的話，那男主吳智洙的運氣真是非常差。吳智洙的原生家庭糟透了，在他初中下學期的時候，父母就離家出走，扔下他一個人生活。

劇集開篇，正在讀高中二年級的吳智洙，已經是一個為援交工作者提供安保服務的「幕後boss」——最起碼他是這麼定義這項工作的。當援交工作者遇到危險時，通過手環發出求救信號，吳智洙接收到信號後便遠程指揮李室長——一位上了年紀的退役軍人，去營救「客戶」。憑藉這份工作，吳智沫在一年半的時間裡賺下了600萬韓元。他的目標是賺夠900萬讀大學的費用，然後就可以安心準備高考，讀大學，畢業後找工作，過普通人的生活了。但他實在不走運。

手機被同學裴葵莉偷走，發現了深藏著的秘密。吳智洙受裴葵莉的脅迫，被要求和她合夥幹事業。（《人文教育101》劇照）

先是工作手機被同班同學裴葵莉偷走，並且破解了密碼，發現了他深藏著的秘密。緊接著好不容易賺的錢，又被賭博的父親偷走，悉數貢獻給了投資詐騙網站。吳智洙一方面要重新賺錢和攢錢，另一方面又受裴葵莉的脅迫，被要求和她合夥幹事業。第三集結尾，兩個未成年人在法律邊緣成為了商業合夥人。在裴葵莉的教唆下，他們不僅提供安保服務，還做起了「扯皮條」的生意。

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被吳智洙保護的援交人員裡，還有另一位同班同學——為了給男友錢花的女二書敏熙。這三位未成年人智商再高，也不可能做到滴水不漏。隨著女校警對書敏熙的調查，黑社會的捲入，局勢開始朝著失控的方向發展。事實上，推動這一切發展的，是裴葵莉。在吳智洙幾次想收手的時候，裴葵莉都斬斷了他的後路。

隨著女校警的調查，黑社會的捲入，局勢開始朝著失控的方向發展。（《人文教育101》劇照）

在失去了原來的客戶後，是裴葵莉把母親公司的練習生發展為男性援交者，幫他牽線賺錢。這也是吳智洙和裴葵莉的第一單「扯皮條」生意。但這單生意裡的「女客戶」，有著一個黑社會老大的男友。於是惹上黑社會的他們，差點被斬死。最後，吳智洙穩住黑社會老大，答應替他兼職做事，而裴葵莉擅作主張，提出要和黑社會長期合作，一起做「扯皮條」的生意。

和吳智洙的膽小、怯懦形成對比的是，裴葵莉大膽、機智，進可單刀赴會、智鬥黑幫，退可戲精上身、以柔克剛。但也正是她的過度自信，讓事情到了難以收拾的地步。和黑社會捆綁越緊，他們就越難以脫身。這不是吳智洙的初衷，卻一步一步捲了進去。

那麼逃走吧，出國吧，這是唯一的出路。就在吳智洙拿著攢的錢，想跟裴葵莉一起逃到悉尼的時候，被堵在了門口。又是一場空。只差一點點，他就可以走了。真的如李室長所說，他只是運氣不好嗎？或許從他一開始觸碰法律的邊界時，就注定要付出代價。或許更早，從他出生在那樣的一個原生家庭，後來的命運就注定了。

或許從他一開始觸碰法律的邊界時，就注定要付出代價。或許更早，從他出生在那樣的一個原生家庭，後來的命運就注定了。（《人文教育101》劇照）

誰能救他們？

吳智洙、裴葵莉、書敏熙，是三個生活在水深火熱中的「問題少年」。然而，他們絲毫沒有顯得和周遭的環境格格不入。在充滿暴力的校園和壓抑的家庭中，他們的古怪性格、過於早熟看起來是那麼順理成章。

吳智洙的父母對他不管不顧，讓他想無憂無慮的上學，想平凡地活著都成了奢望。為了用最短的時間賺最多的錢，他開始了自我認知裡並不違法的安保工作。裴葵莉的父母是娛樂公司的董事，對她的管控及其嚴格，萬事都必須服從父母的意志。這讓她只能悄悄叛逆。為了逃離父母的手掌，她加入了吳智洙的賺錢事業，並且更加急功近利。書敏熙也是原生家庭的受害者，沒有父母，寄養在姑姑家。她通過援交的方式賺錢，用錢供養男友，來留住可憐的愛情。書敏熙的男友是年級的混混老大，是校園暴力中的施暴者。

除了他們，身邊的同學，也各有各的秘密：賣煙、代寫論文、被富婆包養…

明明應該是充滿美好、希望的校園，卻充滿著太多的黑暗和泥沼。到底是學生的錯，父母的錯，還是社會的錯？（《人文教育101》劇照）

明明應該是充滿美好、希望的校園，卻充滿著太多的黑暗和泥沼。到底是學生的錯，父母的錯，還是社會的錯？

吳智洙本是一個面對喜歡的女孩子會緊張，網上查約會攻略的單純男孩。即使離性交易那麼近，他也懂得尊重女性，注重保護女性的隱私。裴葵莉是一個壓抑到只能自殘的女孩，也因為內心的善良對吳智洙、書敏熙的遭遇有惻隱之心。但是理想和現實之間的鴻溝，被慾望、恐懼和無奈填滿了。警察保護不了他們，老師也拯救不了他們。最後只有時而勇敢、時而懦弱的吳智洙，和時而救場、時而壞事的裴葵莉，一起跌跌撞撞地往前走。

《人文教育101》的結局比《少年的你》更殘酷的是，世界並沒有給這幫未成年孩子們修正錯誤的機會，一切就終止了。

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