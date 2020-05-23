羅志祥懺悔文水蛇春咁長　爆廢版主濃縮「12字懶人包」萬人Like爆

羅志祥昨在520打破沉默，毫無預警地在微博上傳超過7000字的懺悔文，細數和周揚青發生的甜蜜往事，並曝光多張兩人交往時期的合照，貼文一出立刻掀起熱議。對此，爆廢公社版主「范果旺」范爺特別濃縮「12字懶人包」，淺顯易懂的解釋讓萬名網友笑稱「不能同意更多了！」

小豬突地選在「520」發表7000字長文回顧與周揚青的九年情，表面「又長又臭」，原來內藏8大愛情密碼，似是力求挽回伊人，按圖即睇：

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爆廢公社管理員范爺截圖羅志祥發文，直言「繼續閱讀按下去有7400多字，實在看的眼睛好酸，為了讓大家更理解這些字後面代表的含義，爺特別製作史上最短字數懶人包，那就是…：

求你別把我的事抖出來拜託！ 爆系公社管理員范爺

羅志祥7400字的懺悔文，爆系版主濃縮成12字懶人包（FB@爆廢公社截圖）

不過他也強調，這懶人包單純是自己主觀的看法，羅志祥如果看完別來提告。文章一出，吸引2萬多人按讚留言，「非常同意范爺的懶人包12個字」、「這樣看簡單多了」、「超精闢」、「幾個字道出7千多字的精華」、「100分，不能再更多」、「爺果然一語道破！佩服！」、「爺的翻譯好精準」、「太中肯」。

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