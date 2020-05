羅志祥上載紅色按鈕圖片　疑似再發功：如果2020可以重來……

羅志祥於520真情告白,但至今周揚青未有任何回應,只係以微博小號回覆網友話自己約咗朋友下午茶。

羅志祥於520寫下7000字長文,細數同周揚青嘅甜蜜事跡,但唔少網民認為羅志祥咁做只為重新建立人設、又或者係為復出鋪路,仲笑佢40歲人好意思稱自己做男孩。其實自從羅志祥返台灣之後,一直都進行家居隔離,距離出關日子仲有2日,羅志祥今午在IG動態先係上載咗一張紅色按鈕嘅圖片,並配以「if you could restart would you press it」。唔知真係會以為佢又想挽回感情。

今日喺IG動態宣傳自家品牌新貨…之不過呢句說話係未另有暗示呢?只有羅志祥本人先會知道。(showlo@IG圖片)

不過羅志祥之後連發張照片都係其品牌GOTNOFEARS嘅新貨,其中一張配上文字:「「世事無常,誰能預料2020一場疫情改變了這個世界,不管是天災還是人禍,2020是讓人類停下腳步的一年,是考驗人性和反省的一年,假如時間真的能倒轉重來,一個時光機的按鈕近在眼前,不管按下與否都需要無懼的勇氣,無論世界如何多變,不要讓恐懼影響你的信念,請相信,明天會更好,Stay safe Got No Fears.」原來係其品牌將有新品推出……之不過,羅志祥如今形象插水,唔知會唔會對其自家品牌造成影響呢?!

雖然全面停車,但品牌仍然運作。(showlo@ig圖片)