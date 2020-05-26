【法外搜查】車太鉉出道25年首次演刑警　現實中是愛家寵妻男

憑電影《我的野蠻女友》及《與神同行》等廣為人知的韓國男演員車太鉉，去年因涉嫌參與非法賭博公開道歉兼停工，休息一年後終於憑與李善彬合作的電視劇《法外搜查》回歸小螢幕。

《法外搜查》已於黃Viu煲劇平台上架。

《法外搜查》劇情講述五個來自不同職業的人聚在一起處理未解決案件的故事，並結合了電影及電視劇的元素，是一套以製作電影的方式融合高密度劇情的電視作品。車太鉉在劇中飾演一位充滿鬥志，一旦接案後就瞓身調查到底的刑警。另外，車太鉉和李善彬其實甚有緣分，皆因他與李善彬的男友李光洙私下非常老友，早前舉行記者會時車太鉉甚至提到劇集開拍續集，應該要邀請光洙客串，令李善彬哭笑不得。

車太鉉和李善彬的男友李光洙私下非常老友。

現年44歲的車太鉉擁有令人極為羨慕的愛情和家庭生活，他與太太崔錫恩是高中同學之外，亦是彼此的初戀。當年崔錫恩曾一度反對男友進軍演藝圈，不過最後選擇分手並遠赴美國留學。情深的車太鉉當時在崔錫恩留學期間，一直寄情信給對方，並表明願意等她學成歸國，結果守得雲開，二人最後於2006年結婚，結束13年的愛情長跑，現時更育有三個子女。

車太鉉與太太是初戀。（網上圖片）

車太鉉經常在節目展現出愛家的一面，亦經常帶子女出鏡。（《兩天一夜》影片截圖）

《法外搜查》已於上星期正式首播，劇集現已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可免費緊貼進度。

車太鉉在劇中飾演一位充滿鬥志，一旦接案後就瞓身調查到底的刑警。

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