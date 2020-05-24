神話金烔完再被私生飯翻牆登門騷擾　忍無可忍公開照片通緝對方

韓國的私生飯文化（私生飯意指追蹤偶像私生活的人）在至今仍然有增無減，打電話、跟蹤等等已經不在話下，當中更有些瘋狂行為令人髮指，最終令飽受困擾的藝人不得不在社交網站公審對方，惟這樣的反擊可能會令私生飯覺得自己成功得到偶像的認同，引起反效果。韓國元祖男團神話成員金烔完多年來飽受私生飯騷擾，昨日（23日）透過官方Instagram「通緝」一名闖進金烔完公寓的女性私生飯：「如果有人認識這個人的話，希望能幫忙勸喻她不要再做出這種行為。」

金烔完多次被私生飯騷擾。（Instagram：@kimdongwan_official）

金烔完的經理人公司Office DH發聲明並公開該名私生飯的照片，表示她由去年夏天開始經常來到金烔完的住所，公司亦曾多次勸喻對方，當時報警處理後消失了一段時間，今日（23日）卻突然出現並翻過圍牆來到金烔完家的大門前：「到現時為止都是在牆壁外面等待，但今日卻已經越過了圍牆，明顯是入侵私人住宅的行為，再次拜託大家不要再來到藝人的住宅，謝謝。」

金烔完的經理人公司Office DH公開該名私生飯的照片。（Instagram：@kimdongwan_official）

金烔完的經理人公司呼籲粉絲不要打擾偶像的休息場所。（Instagram：@kimdongwan_official）

金烔完於去年6月曾在Instagram公開一名「私生飯」的手寫紙條留言，上面明顯寫着挑釁的文字：「為了找尋你的家，真的累死了」、「是認識的人！」、「呵呵呵找到了！」等等，結果令他怒火中燒，誓言要將對方捉到：「如果你覺得有趣的話，我會令你變得沒趣的，（你的）臉可是拍得非常清楚。」

金烔完透過Instagram公開「私生飯」留言，直言：「如果你覺得有趣的話，我會令你變得沒趣的，（你的）臉可是拍得非常清楚。」（IG/@danedwkim11）

大批網民狠批該名私生飯的自私行為，並表示應該公開她的容貌才有阻嚇性。不過卻有人留言表示金烔完公開對方的照片太過份：「就算是這樣，把一般人放出來好像越線了吧，都已經是年過40的未婚男了，這麼老還能有粉絲繼續跟着你就應該心存感激了。」此番言論因此引起不少罵聲，遭大批網民表示「簡直沒腦子」。

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