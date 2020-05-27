【創造營2020】首次排名出爐頭7位個個省鏡！第一係歐陽娜娜同學

內地綜藝節目《創造營2020》公布首次順位排名，分別是希林娜依·高、陳卓璇、鄭乃馨、張藝凡、劉些寧、姜貞羽、王藝瑾等7位女孩人氣最旺！

即睇《創造營2020》首次順位排名人氣最高的七位靚女，個個省鏡：

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其中，暫居人氣榜上冠亞軍的希林娜依·高與陳卓璇來頭不小，希林娜依·高的嗓音曾被網友形容是如天使吻過的聲音，而她目前就讀伯克利音樂學院（Berklee College of Music），是歐陽娜娜的同學，歐陽娜娜還親自拍片替她加油打氣。

歐陽娜娜曾親自拍片替希林娜依.高加油打氣（直播截圖）

《創造營2020》為打造最強女團，選秀排名戰況激烈，其中陳卓璇不改「耿直女孩」個性，發表感言時，大膽的說：「我身邊很多小夥伴都去拍了商務廣告，但迄今為止我一次都沒有拍過，是我站的位置還不夠高嗎？如果是，那我會繼續往上爬！」，有話敢說的言論驚呆現場所有女孩，而「陳卓璇好敢說」關鍵字也攻佔微博熱搜第一。

此外，節目裡大部分的女孩皆表示交到一生的朋友，而陳卓璇卻說：「我交了很多朋友，但不確定是不是可以一生的朋友。」她在受訪時透露，「我既然站在這個位置上，我就該得到我該得到的。」並將目標直指第一。《創造營2020》每週六日晚間八點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

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