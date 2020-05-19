【創造營2020】前EXO三子憶訓練歲月　鹿晗踢爆黃子韜係喊包？

內地綜藝節目《創造營2020》今期邀請吳亦凡擔任特派教練，與黃子韜、鹿晗上演世紀同框畫面。三人昔日曾經同團在韓國出道。看到黃子韜以導師姿勢嚴厲訓斥學員，讓吳亦凡忍不住讚他：「你現在很會講話。」黃子韜聽了，忍不住害羞偷拍吳亦凡的屁股，反應相當可愛。

吳亦凡認為對學員應該還要再嚴厲一點，鹿晗則說︰「若是嚴厲到我們之前的那個程度，我估計她們天天都得哭了！」鹿晗還爆料，當時黃子韜第一次到訓練室，上課到中途突然跑了：「原來他壓力太大了，躲在廁所哭。」黃子韜形容當時「不會跳，真的不會跳舞！」吳亦凡虧黃子韜是淚腺擔當，是「淚腺男孩」；鹿晗則緩頰，認為當時黃子韜年紀小，比較容易鑽牛角尖。

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黃子韜也分享吳亦凡與鹿晗對他做過最感動的一件事，「有一天晚上我睡著時，他們倆看著桌上我留的紙條，過來摸了我的頭和臉！」黃子韜坦言雖忘了自己紙條寫的內容是什麼，但吳亦凡與鹿晗的舉動，至今讓他想到感動到想哭。吳亦凡則虧黃子韜很養生，「他睡覺的時候，突然間出來說哥哥們我要睡覺能不能別那麼吵。」

三子同框影片一出，不少粉絲在社交平台上載他們在EXO時期的合照表示懷念▼

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