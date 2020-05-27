【何鴻燊逝世】華人導演微博公布想拍賭王電影　有八個人選都合適

98歲賭王何鴻燊於5月26日病逝，彌留時家人陪伴在側。賭王一生傳奇，有導演想把他的故事拍成電影，至於男主角的選角，就引起關注。

導演伍仕賢想把賭王的故事拍成電影。（微博圖片@伍仕賢）

美籍華人導演伍仕賢在社交平台撰文說要開拍以賭王傳奇一生為題材的電影。他在微博貼了有關何鴻燊的報道，當中有他年輕的照片，同時又貼了一張藝人吳彥祖的照片，留言寫道︰「來吧，咱們哪天一起拍個賭王傳電影吧。（何況我初中是在澳門上的學）」，又tag了吳彥祖的微博。網民紛紛留言支持︰「好極了」、「吳彥祖最適合演賭王，真的超級像，太期待了」、「雙手雙腳贊成」。網民還留言有其他提議。

點擊下圖看看有那個男演員有合適條件飾演男主角︰

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伍仕賢的發文。（微博截圖@伍仕賢）

其實1992年由王晶編導，劉德華、萬梓良等人主演的電影《賭城大亨之新哥傳奇》和《賭城大亨II之至尊無敵》，取材自賭王何鴻燊﹑霍英東﹑葉漢的故事改編而成。電影中的男主角「賀新」由劉德華飾演，原型人物就是何鴻燊，雖說是一部傳記劇情片，但電影中的劇情與現實中的幾位原型人物的奮鬥史都有些差別。《賭城大亨》兩集電影都講賭王的奮鬥史，以賀新為主線。電影講述童年時的賀新家中富有，生於買辦之家生活無憂，然而父親一次投資失利破產，更吞槍自殺，自此賀新便與母親相依為命。賀新知道唯一方法是靠自己努力去改變生活，之後因為香港淪陷，賀新與好兄弟原型人物為霍英東的郭英南（萬梓良演）逃到澳門避難。電影中賀新這名字，其實就是取其粵音發音跟何鴻燊相似。

年輕時的賭王非常有型︰

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伍仕賢是美籍華人導演、編劇和製片人。他的爸爸是中國人，媽媽是美國人，他曾就讀於美國華盛頓大學電影藝術系，大三時轉學到北京電影學院導演系。2001年，他自編自導的電影劇情短片《車四十四》獲得了威尼斯國際電影節評委會特別獎、 日舞影展評委會特別獎、和康城及八個國際電影節的獎項和提名，成為第一部在重量級國際電影節獲獎的中國電影短片。2005年的電演《獨自等待》由夏雨、李冰冰和龔蓓苾領銜主演，周潤發等影星友情客串，得到不少好評和獎項。據內地媒體調查，伍仕賢是「中國最有號召力的年輕導演之一」。他上一部的作品《形影不離》請到金像影帝奇雲史帕西（Kevin Spacey）、吳彥祖和曾江等重量級演員主演。