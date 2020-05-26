【晚吹】練美娟主持風格惹抨擊　網民怒轟節目上追酒飲兼酒後失控

ViuTV《晚吹》系列節目《有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐）和專業品酒師黃詩詩主持，每集邀請不同嘉賓品嚐不同靚酒，看看他們會否「酒後吐真言」，大爆娛樂圈秘聞。節目標榜「明斟明飲」，不過人人酒量不同，而且不同人飲完酒也有不同反應，所以好考主持們夠不夠經驗。而娟姐就被網民指做主持不稱職，犯下不少錯誤。

娟姐無故原地轉圈。（《有酒今晚吹》電視截圖）

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網民們在ViuTV的Facebook專頁留言，指娟姐有不少做得不好的地方，分別是打斷嘉賓的說話、「追酒飲」兼酒後失控、對酒沒常識問題沒深度等「三宗罪」。就黃真真做嘉賓的一集可見，他們試了多種香檳，娟姐真的「杯杯清」，而且是一口氣就喝完，又不時轉圈和左搖右擺，喝完後更要黃真真把自己杯中的酒分給她，非常「爛飲」。又在評價酒時，只說一句「易入口」，強尼不時都笑指她喝醉了。在節目完結前播出的一些花絮片段中，又見強尼提出試第二支酒時，娟姐呆滯的問︰「仲有第二支咩？」，令強尼也忍不住大聲道︰「瞓醒未啊娟？」娟姐又把杯撞跌，看來非常的不清醒。

網民到ViuTV Facebook留言。（Facebook截圖@ViuTV）

網民紛紛留言︰「其實導演仲有好多有趣嘅嘢講，但就畀個唔知分寸嘅女主持，打斷晒」、「呢個節目幾好睇，但始終係做緊節目，作為主持好應該知自己嘅崗位，除了追酒飲仲飄下飄下，娟姐好失禮…鍾意飲酒都應該知自己酒量去到邊啦…控制一下自己好嗎？」、「換鬼咗佢啦，睇咗成集淨係識扭身扭勢」，不過都有人喜歡娟姐的主持風格，表示︰「我睇得好開心喎，不過下次飲少少好嘞，係人就有機會犯錯㗎啦，俾機會娟姐啦，我幾鍾意睇佢，加油！」、「幾好睇呀！一路睇一路笑」、「好正呀你」等等。

娟姐在片尾懺悔。（《有酒今晚吹》電視截圖）

節目結束前，娟姐作出一個「酒後懺悔」，表示︰「好多謝製作單位今次畀個機會我去參與呢個部分嘅告解同埋懺悔，其實嗰日我係真係飲多咗少少嘅，個情緒好高漲，中間有啲位我開心到可能我驚我問錯嘢，或者講嘢太大膽，嚇親我哋個嘉賓真真，亦都好怕會嚇親我兩個Partner，我相信應該都冇嘢嘅，出到嚟大家都開心嘅。嗰集之後，我諗我嚟緊拍我都唔好追酒飲囉，同埋女仔真係唔好飲咁多Champagne（香檳），真係好易醉，希望唔會失禮啦。」相信娟姐也有看到網民留言，她留言回覆︰「收到各位意見，今次拍攝我真係做得好唔啱，影響咗成個節目。希望大家願意俾多次機會，我會好好作出改善，謝謝大家。」

娟姐平時說話大膽。（練美娟IG）

現年30歲的娟姐在27歲才正式入行，主要在ViuTV做主持，憑直率爽朗的性格和豪邁大膽我主持風格上位，再加上火辣的身材吸引網民關注。以主持《晚吹 – 啪啪 Partner》和《金剛旅神團》為人所認識，更因在節目中「 大癲大肺 」的形象，令她被封為「翻版吳君如」。

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