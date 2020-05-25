【安樂蝸】322呎單位2人住有吧枱兼特大衣櫃　廁所仲有日式浴缸

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無綫最新一集《安樂蝸》的「夢想家」環節，主持到訪一間322呎、一對情侶住的單位，本來屋內有兩間細房，為了增加空間感，他們把兩房變一間開放式睡房，一起看看改造後的單位！

整個單位看上去幾寬敞。（《安樂蝸》電視截圖）

設計師Thomas表示單位原圖則並不理想，兩間細房，再加上客廳只有一個窗，所以採光不足，他們把單位重新規劃和間隔，變成一個非常有空間感的開放式單位，把原有的浴室和客廳對調，提高屋子的採光度。另外，由於空間小，所以屋內用白色和淺色令到看上去的感覺大一點。

這間蝸居沒有整地台和閣樓，因為有超大衣櫃儲物。（《安樂蝸》電視截圖）

屋裏最特別的地方，就是開放式睡房，睡房和客廳用一個半腰櫃分隔，加上一道電動窗簾，把窗簾打開，整間房子看起來就會更寬敞，關起來就會有私人空間。主持鍾晴說︰「例如女屋主喺度瞓緊覺，男屋主就可以拉低堂簾，喺個廳度繼續打機，咁就唔會影響到對方啦！」不過，窗簾隔不到聲，真的可以做到有私人空間？

睡房只靠一道窗簾分隔。（《安樂蝸》電視截圖）

另外，一個開放式廚房就迎合了喜歡下廚的屋主的需要，他們也喜歡招待朋友，所以這個有「吧枱」設計的廚房就適合他們，而且廚房空間夠，有酒櫃，更有放食譜的陳列架，一應俱全！

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